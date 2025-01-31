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台南碗粿老店被大火燒毀！老闆僅花2天今開張　老顧客開心上門

記者林東良／台南報導

台南中西區1月29日大年初一發生嚴重火警，23歲賴姓女駕駛行經府前路與忠義路口時自撞變電箱，疑造成百年老店「阿全碗粿」等4間店全被燒毀，老闆曾朝欽僅花3天時間，即完成租屋、裝潢、整理，在大年初三1月30日正式開工營業！

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花2天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大年初一1月29日上午8時25分，1名賴姓女子疑因吃了感冒藥上路，行經台南市中西區府前路、忠義路口時，恍神自撞變電箱，隨後「阿全碗粿」等4間店家發生大火，消防人員獲報到場灌救後，於上午9時28分撲滅火勢，幸無人傷亡受困，惟其中一間安全帽店的寵物貓受困火場喪命，至於車禍與火災發生是否有關連，還有待火災鑑識釐清。

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「阿全碗粿」老闆、南美里里長曾朝欽表示，在29日火警發生當天，即找附近的里民，對方得知阿全碗粿因整間店被燒毀無法營業，爽快答應出租附近的友愛街空屋給他們使用，曾里長馬上請友人進行粉刷、簡易裝潢整理過，於大年初三1月30日上午開始營業。曾朝欽里長表示，由於4間店面遭祝融，未來會全部剷平重建，全部蓋好最快也要1年，因此會暫時在新址營業。

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同） ▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一早就到阿全碗粿新址吃碗粿的1位東區民眾表示，他剛聽聞阿全碗粿被燒燬的消息感到震驚，因太突然又大過年，現在這麼快就能營業，他感到開心，因為又可以吃到軟Q的碗粿，他已經吃了10幾年，覺得很好吃。

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同） ▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另1名從新竹陪妻子來台南回娘家的民眾表示，他聽岳父母說阿全碗粿燒掉了，還好人沒怎樣，他也嚇一跳，以為以後就吃不到了，他每年陪妻子回台南娘家都會來吃阿全碗粿，因碗粿料好實在很好吃，他很高興阿全碗粿這麼快就開始營業，又能吃到台南好滋味。

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

31日一早許多老客戶到場棒場，許多老客戶都說，已經吃阿全碗粿10多年，覺得很讚，所以都很關心阿全碗粿的訊息，他們獲悉阿全碗粿迅速重新開張的訊息都很高興，就馬上來吃。

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花3天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，阿全碗棵31日早上6時就開賣了，地點是在中西區友愛街34號，有許多民眾來這邊吃，尤其外帶的人比較多，民眾對於阿全碗粿能迅速的開幕都覺得很驚訝。

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