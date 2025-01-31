台南碗粿老店被大火燒毀！老闆僅花2天今開張　老顧客開心上門

記者林東良／台南報導

台南中西區1月29日大年初一發生嚴重火警，23歲賴姓女駕駛行經府前路與忠義路口時自撞變電箱，疑造成百年老店「阿全碗粿」等4間店全被燒毀，老闆曾朝欽僅花3天時間，即完成租屋、裝潢、整理，在大年初三1月30日正式開工營業！

▲台南百年老店阿全碗粿大年初一上午因火警燒燬，老闆曾朝欽里長僅花2天時間，就租屋重新開幕營業，民眾都覺得很驚訝。（圖／記者林東良翻攝，下同）





大年初一1月29日上午8時25分，1名賴姓女子疑因吃了感冒藥上路，行經台南市中西區府前路、忠義路口時，恍神自撞變電箱，隨後「阿全碗粿」等4間店家發生大火，消防人員獲報到場灌救後，於上午9時28分撲滅火勢，幸無人傷亡受困，惟其中一間安全帽店的寵物貓受困火場喪命，至於車禍與火災發生是否有關連，還有待火災鑑識釐清。