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低溫獨自3天！女山友「大霸尖山」被4隊友留下失聯　僅找到背包

▲▼入冬最強寒流發威，大霸尖山的九九山莊昨晚開始降雪。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲大霸尖山的九九山莊。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

葉姓女山友跟4名山友，25日到新竹縣尖石鄉山區攀爬大霸尖山，途中因體力不支而獨自行走，最後透過LINE聯繫隊友後失聯。消防局獲報後展開救援，3天仍無獲，僅發現葉女的背包及帳篷。

新竹縣消防局表示，此案由苗栗縣消防局27日轉報。葉女25日與山友等5人，從鎮西堡登山口出發，計畫經過南馬洋山前往大霸尖山，再由九九山莊下馬達拉溪登山口。

然而，葉女在馬洋山往大霸尖山途中體力不支，無法跟上隊伍的速度，因此被留下獨自行走。一段時間後，葉女用LINE回報領隊，通知她偏離路線且找不到回去的路，這時已在九九山莊的領隊及其他3人立刻打119求救。

新竹縣消防局獲報後，立刻請電信業者調閱基地台資訊，掌握搜救範圍後申請直升機搜救。直升機28日清晨載著4名搜救隊員進入山區，但僅找到葉女的背包、帳篷及乾糧等，未找到人及手機。

由於近日低溫，山上的溫度非常低，搜救人員以背包為中心擴大搜索，但經過3天出動3架次直升機搜索仍無收穫，希望能在黃金救援時間內找到葉姓女山友。

臉書粉專「健行筆記」分享該消息後，不少山友紛紛留言，「完了，應該是想丟包去找訊號點」、「5人為何要拆隊」、「寒流，裝備噴掉，不妙」、「不能好好在家過年嗎」、「中壩山屋上面應該有手機訊號，為什麼拖到27號才在99山莊通報」、「平安下山最重要⋯5人還能拆」、「這個北稜線路沒三兩三真的不要輕易嘗試尤其是在冬雪天！她應該想輕裝趕上隊伍才放下裝備，這是大忌，丟下隊友在高山雪季更不應該啊！只能求老天保佑啊」。

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