8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」　全看怒：別救了

▲搜救人員無奈PO出訊息截圖。（圖／翻攝自FB／肉腳登山隊）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少登山客趁春節連假期間挑戰攀登，然而卻接連傳出山難事件。就有搜救人員忍不住直呼「真的不要鬧了」，因為南三段已同時3件山難了。讓他最無法接受的是，還有人上山沒有帶雪地裝備，「拜託山友大大，上山前做好事前體能及裝備準備」，話題引發討論。

「各位山友大大好，我是南投搜救人員。」該名搜救人員在「肉腳登山隊」發文，點名要去長時間登山的山友，「真的不要鬧了」。會這麼說，是因為南三段已同時3件山難了，都是在南三段，「這8天已7件了，去年是9天11件」，讓他完全不能理解的是，有山友上山卻沒有雪地裝備的狀況，「我真的不能理解」。

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還有一件是二位山友失溫，過去救援要四天，又剛好天氣狀況不好不能飛，搜救人員聽了很也頭痛、傷腦筋，又為失溫山友擔心。最後他忍不住直呼，「拜託山友大大，上山前做好事前體能及裝備準備，審慎評估身體裝況及裝備，預做撤退準備。」

貼文引發議論，不少資深山友也搖頭直嘆，「救援使用者付費…事故率會立刻下降，台灣人只有罰錢有用」、「支持使用者付費、不然真的救不完」、「台灣的山距離我們太近，很多人都是當成郊遊踏青的心態去爬山，發生問題是早晚會的事」、「辛苦所有搜救人員了。」