至今拒絕與外界通婚　揭密清朝皇室後裔聚居「腰站村」

▲腰站村村民。（圖／翻攝自百度百科，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

1912年清朝滅亡，然而在遼寧還有一個特殊的村莊「腰站村」，每年傳統節日時，這裡的男人會穿上長袍馬褂、腰束寬帶，部分人甚至留著清朝男人才有的小辮，他們自稱都是愛新覺羅的皇室後裔，遵循著滿族貴族的風俗習慣，代代相傳，至今不與外界通婚，只為保證他們的血統純正。

300多年前，清皇族阿塔受命從北京趕來看守永陵，選中了這塊風水寶地，他的6個兒子留在了這裡，「六大支脈」人口繁衍很快，從清朝初年的一輩6人，到清朝末年歷經八代，發展到了一輩600人，逐漸形成村落。這也顯示，腰站村就是為守護永陵而發展起來的。

由於腰站村是清皇室後裔聚居村，所以清王朝將腰站村設為歷代皇帝東巡祭祖往返的驛站，以此村為食宿駐地，安全可靠。《清永陵志》記載，清三朝皇帝乾隆、嘉慶、道光到永陵祭祖途中，13次住在腰站村。

▲腰站村。

腰站村是滿族皇室村，以往不允許外人居住。1950年代以後，才陸續有其他民族的村民落戶。如今的腰站村，村民已達1100多人，其中，滿族人口佔97％，肇姓村民佔40％左右。村裡肇姓村民輩分最大的是「溥」字輩，年齡最大的75歲了。

腰站村裡，滿族的傳統習俗還在傳承。與漢族實行長子繼承截然不同，在腰站村，凡老人與兒子同居共處的狀況一般都是父母和小兒子共同生活，小兒子繼承父母的最後財產，同時也負責父母晚年的贍養。

一些人家還供奉著祖宗板。祖宗板上的對聯有的寫著：永敬祖先，慎終追遠；孝思維則，百世其昌。「每到大年三十兒，全家人都要來祭祖，這是過年的一項重要內容。」村民們還保留著清明上墳插佛托的習俗，佛托都是自己親手製作。

祭天與祭祖，是滿族祭祀的重要內容。腰站村的滿族人，祭祖時都用「達子香」。「達子香」是腰站村山上生長的一種木本植物，村民們將葉子和稈採集後曬乾碾碎，在祭祖時使用。

▲腰站村村民。

腰站村家家戶戶都備有滿清貴族的傳統服飾，每年到了傳統節日，他們便會穿上。如果在這一天，你恰巧走進腰站村，就會看到男人們有的穿著貴族的長袍，頭戴小帽，有的穿著黃馬褂，綢緞袍子，腳蹬短靴，女人們穿著各式各樣的旗袍，頭戴步搖。

要說腰站村最嚴苛最誇張的習俗，那便是至今不允許與外界通婚。他們認為，作為皇族後裔，一旦與外族通婚，那便是混淆血統。不能保證愛新覺羅氏的純正血統是對老祖宗的不敬。在以前的腰站村，不乏有很多近親結婚者。

發展到現在，當地人也知道了近親結婚的弊端，避免血緣關係太近的聯姻，但是他們仍然堅持在同族內尋找人生的另一半。