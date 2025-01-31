大年初三「赤狗日」容易起糾紛！命理師給建議：好好待在家

▲命理師柯柏成建議，初三這天最好在家中與家人度過，不要外出拜年。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

命理師柯柏成指出，31日是農曆正月初三，這一天在民俗上被稱為「赤口」，又名「赤狗日」。這一天被視為不吉利的日子，因為赤狗是熛怒之神，據說遇到赤狗會有意外凶事發生。因此，民間認為這天容易發生口角糾紛，大家通常不會外出拜年，以避免與他人發生爭執。

柯柏成解釋，初一和初二大家都特別忙碌，到了初三正好可以在家裡歇息，全家大小可以睡到自然醒，享受難得的輕鬆時光。他認為這個習俗相當有智慧，因為過年期間已經連續不眠不休地忙了好幾天，送往迎來的笑容大概也都僵化了，再多點事可能隨時就要爆炸，所以老祖先的智慧要所有人好好在這一天休息。

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這一天的休息不僅是為了避免口角，也是為了讓大家在過年的繁忙中得到喘息的機會。柯柏成強調，過年期間的應酬和忙碌讓人身心俱疲，因此利用這一天在家休息，不僅能讓身體恢復，也能讓心情放鬆。

柯柏成建議，大家可以利用這一天在家中與家人共度時光，享受家庭的溫馨。可以一起看電視、聊天，或者做些輕鬆的活動，這樣既能增進家人間的感情，也能讓大家在過年期間得到充分的休息。

他還提醒大家，雖然初三是休息日，但也不要忘記保持良好的心態，避免因為小事而發生爭執。過年是歡樂的時光，大家應該珍惜這段時間，與家人和樂融融地度過。