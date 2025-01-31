　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初三「赤狗日」容易起糾紛！命理師給建議：好好待在家

▲床,床單,家具,棉被,睡覺。（示意圖／Pexels）

▲命理師柯柏成建議，初三這天最好在家中與家人度過，不要外出拜年。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

命理師柯柏成指出，31日是農曆正月初三，這一天在民俗上被稱為「赤口」，又名「赤狗日」。這一天被視為不吉利的日子，因為赤狗是熛怒之神，據說遇到赤狗會有意外凶事發生。因此，民間認為這天容易發生口角糾紛，大家通常不會外出拜年，以避免與他人發生爭執。

柯柏成解釋，初一和初二大家都特別忙碌，到了初三正好可以在家裡歇息，全家大小可以睡到自然醒，享受難得的輕鬆時光。他認為這個習俗相當有智慧，因為過年期間已經連續不眠不休地忙了好幾天，送往迎來的笑容大概也都僵化了，再多點事可能隨時就要爆炸，所以老祖先的智慧要所有人好好在這一天休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一天的休息不僅是為了避免口角，也是為了讓大家在過年的繁忙中得到喘息的機會。柯柏成強調，過年期間的應酬和忙碌讓人身心俱疲，因此利用這一天在家休息，不僅能讓身體恢復，也能讓心情放鬆。

柯柏成建議，大家可以利用這一天在家中與家人共度時光，享受家庭的溫馨。可以一起看電視、聊天，或者做些輕鬆的活動，這樣既能增進家人間的感情，也能讓大家在過年期間得到充分的休息。

他還提醒大家，雖然初三是休息日，但也不要忘記保持良好的心態，避免因為小事而發生爭執。過年是歡樂的時光，大家應該珍惜這段時間，與家人和樂融融地度過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台北女遭詐3700萬！　比丘尼化緣到一半被逮
8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」　全看怒：別救了
經典賽資格賽8隊介紹！　台灣最被看好
國5北上恐連堵17小時！　塞到凌晨3點
快訊／第三張2000萬刮出了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」全看怒：別救了

大年初三「赤狗日」容易起糾紛！命理師給建議：好好待在家

虱目魚難甩「庶民小吃」印象　學者：料理手法要更講究

台灣17世紀開始養殖虱目魚　中研院學者揭密：一年四季都吃得到

壓力誘發疾病！傾聽靈魂說話、覺察情緒找到你的療癒之路

新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　地方社團多人中招

排隊搶買輝達顯卡RTX5090！　中國玩家掃貨「黃牛喊價20萬」

馬力歐跟爸爸對飲如照鏡子　網友敲碗「連6喝」：很髒啊

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

問義大利尪是否穿太少？　他搞笑模仿語氣：妳很煩內

8天7件山難！搜救員累曝「離譜1狀況」全看怒：別救了

大年初三「赤狗日」容易起糾紛！命理師給建議：好好待在家

虱目魚難甩「庶民小吃」印象　學者：料理手法要更講究

台灣17世紀開始養殖虱目魚　中研院學者揭密：一年四季都吃得到

壓力誘發疾病！傾聽靈魂說話、覺察情緒找到你的療癒之路

新的一年拒絕討好別人！不要「靠付出證明自己」因為妳天生值得被珍惜

長輩出國拿護照蓋章「店員說可以」　外交部給正解

除夕吃「北市知名餐廳」爆上吐下瀉　地方社團多人中招

排隊搶買輝達顯卡RTX5090！　中國玩家掃貨「黃牛喊價20萬」

馬力歐跟爸爸對飲如照鏡子　網友敲碗「連6喝」：很髒啊

受託幫忙租屋簽契約　新北男因1事被判刑2個月

新北男「投資野山蔘買賣」痛失250萬　警埋伏逮詐團車手

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

台灣國產房車「只剩TOYOTA、Nissan有賣」！三菱Grand Lancer將停產

川普政策不確定性　國際金價攀歷史新高

罷免李彥秀連署破2.3萬份　林濁水點「他」是關鍵：皇帝級摧票功力

阿伯遊金山老街見彌勒佛招手　驚喜刮中100萬

曾是乾隆枕邊物　溥儀貼身帶「田黃三連印章」26年不肯變賣

白癡公主監製八點檔大逆轉！婆媳和解竟靠「益生菌」網笑翻：這才是我要的年味

「8大無名正妹」近況曝！傳奇網紅結婚當媽　4人已死會升格人妻

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

生活熱門新聞

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

女點熱咖啡嗆「燙死了」店員不忍開吼

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客：我不是喬骨師

開工日濕冷「2500公尺↑高山有望降雪」

紅包被嫌怎麼才6千而已　叔一招反制

夢到買刮刮樂1號碼！妹子照買驚呆：100萬

返鄉「跟老公床戰」婆婆門外偷聽　人妻開大絕

即／01:45台南南化區規模4地震　最大震度3級

「開工日又濕又冷」　專家：下波挑戰寒流

妹子見高鐵自由座襪子佔位傻眼！他1舉動救援被讚翻

北市知名餐廳爆「除夕團圓餐」發酸　多人上吐下瀉

更多熱門

相關新聞

大年初三「赤狗日」忌行房！　年節最凶日6禁忌

大年初三「赤狗日」忌行房！　年節最凶日6禁忌

民間傳說初三是赤狗日為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日。 以下禁忌務必遵守：

孫生過年放煙火「突炸開直衝眼睛」驚悚畫面曝光

孫生過年放煙火「突炸開直衝眼睛」驚悚畫面曝光

趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包

趙正平首曬「空姐嫩妻同框照」兒子小手拿紅包

以色列國會議員祝賀台灣新年

以色列國會議員祝賀台灣新年

移民署南投收容所偕慈濟　撫慰思鄉情收容人暖哭

移民署南投收容所偕慈濟　撫慰思鄉情收容人暖哭

關鍵字：

農曆春節新年初三赤狗日

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

快訊／輝達宣布：DeepSeek-R1可在NVIDIA NIM使用

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

初一走春迎財神！　第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

《報告班長》張立威最後身影！　暴瘦臉頰凹陷

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面