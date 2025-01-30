初二「回娘家」習俗起源曝！　命理師直言1禁忌過時

▲傳統習俗上，已出嫁女性要在大年初二「回娘家」。（圖／CTWANT提供，下同）

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鄰近農曆過年前，「回娘家」就成為網路上熱門討論議題，不少女性不滿家中長輩用「年初二才能回娘家」來限制自己，近年更有不少夫妻推崇「各回各家」。名門命理教育協會楊登嵙教授整理出一些在傳統上大年初二的習俗與禁忌，並解釋背後所代表的意義，但他也指出，隨著時代變遷，許多人事物所代表的意義都有變化，例如大年初二要求女兒一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，但現在年節許多人家都是餐廳聚餐，或是買現成做好的，看不到炊煙，所以這個習俗已過時了。

根據傳統習俗，「回娘家」是指已出嫁的女性要在丈夫的陪同下，領著孩子，帶上禮品回娘家，探望自己的父母和兄弟姐妹，「回娘家」又稱為「歸寧」或「回門」，據《詩經·葛覃》中有「歸寧父母」的記載，可見此習俗已有二千多年的歷史。

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不過，古時「回娘家」的日期並非在大年初二，而是不同地域有不同約定成俗的日期，例如中國陝西、河南一帶回娘家是在農曆六月初六（天貺節），南宋筆記《江陵鄉野錄》則記載「昔諸侯之女既嫁，父母存，則歸寧，不然，則否。今鄉俗皆以正月二日、四日、六日歸寧父母，若父母已歿，則於三、七日寧於兄弟。」也就是說，大年初二回娘家一事，大約是從南宋時期的江陵地區（今湖北省荊州市一帶）流傳下來的。

大年初二回娘家習俗：衣著鮮豔

新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮亮一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。如果女兒在初二因事無法回娘家的話，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，也可以選擇農曆二月初二補回娘家。

大年初二回娘家習俗：禮物要雙數

女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，俗稱「回門禮」、「帶手」、「伴手」或「等路」，不僅水果或禮品數量、紅包金額都須為雙數最為吉利，但不可4（死）及單數不吉利。回到娘家後要先向長輩拜年，如果有兄弟、姐妹的子女在，也都要贈送紅包，女兒若帶子女回家，則娘家必須送雞腿，並且用紅絨線繫古錢（銅錢）掛在小孩子的頸上，稱為「結彩帶」，現在都用紅包取代。

大年初二回娘家習俗：午時（上午11點到下午1點）前回門

由於女婿被尊為「貴客」，初二請女婿一般都在中午，所以初二回娘家不要太晚，最好在午時（上午11點至13點）前就回門。娘家要擺豐盛的宴席款待，辦桌最好要有全雞，「雞」與「家」閩南語同音，象徵「全家」圓滿，菜色則以長年菜（長壽）、餃子（元寶旺財）、發糕（發財）等象徵著祝福意義的食物為佳。

大年初二回娘家習俗：傍晚前離開

民間諺語「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，女兒出嫁後就是客人了，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，會把娘家吃垮，所以過去回娘家的流程，都是中午大家一起吃過團圓飯後，再敘敘舊，在下午3點左右就要離開了，但由於現在都是餐廳聚餐，或是買現成做好的，看不到炊煙，所以這個習俗已是過時的習俗了。

且傳統上，若是新婚的夫婦，走的時候娘家要準備二枝「掛尾蔗」（帶葉和莖的甘蔗），並用紅帶子綁住，讓女兒帶回家種植，祝願女兒女婿能有頭有尾，同甘共苦，甜甜蜜蜜，直到白頭偕老；還送二隻活的「帶路雞」帶回家飼養，則是希望女兒和女婿像雞一樣繁洐不息、多子多孫。現在也沒有人在這樣做了。

大年初二回娘家習俗：不能洗衣、掃地

女兒回娘家不能洗衣、掃地，傳統是擔心娘家財氣被女兒掃光。主要用意其實是不想女兒在大過年期間還那麼累，在夫家都夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。

大年初二回娘家習俗：3年沒回就不能回娘家

舊習俗，女兒出嫁後若連續3年沒有回娘家，則之後就不能夠再回家，才因此衍生出寄送舊衣代替的習俗。如果女兒在初二因事無法回娘家的話，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，也可以選擇農曆二月初二補回娘家。

大年初二回娘家習俗：忌初一回娘家

長輩都會「根據習俗」要求嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。實情其實是若媳婦初一就回娘家，那夫家就沒有人幫忙過年了！

大年初二回娘家習俗：忌說不吉利的話

這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

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