無印良品將在大陸開低價門市　七成商品「只要百元」

▲北京無印良品店面。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

經營日本品牌「無印良品」的日本良品計劃，將首次在中國大陸開設以500日元（約合新台幣105元）以下商品為主的低價小型店鋪。良品計劃在以大陸為中心的亞洲擁有生產和採購網，由於面臨川普政府的關稅風險，將優先實施在亞洲完成生產和銷售的海外戰略。

日經新聞報導，無印良品計劃於今年夏天於中國開設在日本國內以「無印良品500」店名經營的低價小型店鋪。無印良品500銷售的日用品和消耗品中，約7成在500日元以下，在車站內等日本國內營運45家店鋪。賣場面積只有普通無印良品店鋪的六分之一。

該公司在中國也計劃和日本一樣，以銷售500日元（約合人民幣23元）以下的低價產品為主。具體價格和店鋪品牌名稱等詳細資訊將在之後公佈。在中國擴大低價小型店鋪，是因為僅靠目前約400家店鋪的「無印良品」已經無法滿足中產階層的需求。

在川普政府下，美國可能對來自中國的進口產品徵收高關稅。良品計劃在美國營運10家店鋪。對於在中國有很多生產基地、面向美國供應商品的無印良品來說，這可能給美國的銷售帶來困難。為了擴大海外市場，有必要充分利用現有的生產和供應鏈，在以中國為中心的亞洲地區加大開店比重。

另外，與歐美相比品牌知名度較高，也是優先開拓亞洲市場的原因之一。關於中國經濟，無印良品社長清水智強調稱「雖然看不到急劇的改善，但實際感覺到止跌的趨勢。目前還沒有充分滿足人數眾多的中產階層」。

在服裝行業，中國和歐美屬於巨大市場，但對日本企業來說，在供應鏈薄弱的歐美，很難迅速擴大開店。在整個日本服裝業的服裝進口中，中國的佔比依然超過5成，對業界而言，中國依然是服裝的生產大國。

經營優衣庫等品牌的迅銷會長兼社長柳井正也表示，「中國的重要性沒有改變」，提出了與去中國化保持距離、深入挖掘中國市場的方針。2028財年（截至2028年8月）大中華區的營業收入達到1兆日元，力求未來形成3000家店鋪網，實現3兆日元的營業收入。