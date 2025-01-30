麥當勞「黃金5大品項」大公開！全球門市味道都一樣

▲麥當勞黃金5大品項大公開。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

來速食店除了嚐鮮期間限定新品外，招牌主打才是不敗選擇之一，《ETtoday新聞雲》揭秘「全球麥當勞」都有賣的「經典黃金菜單」，無論去哪個國家肯定都點得到這「5大品項」，且嚐起來味道絕對一模一樣。

「全球麥當勞5大黃金品項」有「Big Mac（大麥克）」、「 Hamburger（漢堡）」、「 Cheeseburger（吉事漢堡）」、「Chicken McNuggets（麥克雞塊）」及「McDonald's French Fries（薯條）」，無論到世界上任何一個國家，只要走進麥當勞肯定都能吃到這5大經典美味。

▲漢堡、吉事漢堡銅板價50有找。

其中，大麥克是麥當勞「永遠的1號餐」，熱賣超過50年， 選用紐澳100%雙層純牛肉淋上大麥克招牌醬料，搭配生菜、吉事、洋蔥、酸黃瓜，大口咬下超滿足，而麥克雞塊、薯條皆是人氣必吃品項之一，漢堡和吉事漢堡則只要銅板價50有找。

對此，麥當勞表示：「全球性核心產品（Global Core Product）」是全球麥當勞各市場必須提供的品項，須符合全球一致性的標準規範，包含大麥克（Big Mac ）、漢堡（Hamburger）、吉事漢堡（Cheeseburger）、麥克雞塊（Chicken McNuggets）、薯條（McDonald's French Fries）；消費者在世界各地的麥當勞，都能吃到這5款美味餐點，且品質與風味一致，均符合麥當勞的金牌標準。」