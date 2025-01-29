「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

▲自立青年黃士傑捐10萬給彰化家扶。（資料圖／彰化家扶提供）

記者唐詠絮／彰化報導

出身清寒、來自隔代教養家庭的青年創業家黃士傑是名自立青年，今年春節前慷慨捐贈10萬元響應彰化家扶古早燈籠義賣活動，為弱勢孩童點亮希望之燈。曾受彰化家扶扶助的黃士傑，感念當年幫助，如今事業有成，仍不忘回饋社會。

黃士傑由阿嬤、阿伯扶養長大，年少輕狂的他曾一度誤入歧途。直到女兒一句「你死了，我就沒有爸爸了」，觸動他心中最柔軟的角落，想起自己童年缺憾，決心痛改前非，為女兒、也為自己打造一個安穩的未來。他從搬磚砌牆做起，一步一腳印，如今成為一位負責任的父親和老闆。

農曆過年前黃士傑以實際行動展現對社會的關懷，慷慨捐出10萬元，響應彰化家扶舉辦的古早燈籠義賣活動，為家扶兒的未來點亮一盞希望之燈，如今，他憑藉自身努力，在事業上取得了一定的成就。回想起過往的困境，士傑深感家扶對他的成長所提供的幫助，因此他決定將這份恩情回饋社會，幫助更多需要幫助的孩子。

▲自立青年黃士傑捐10萬給彰化家扶。（資料圖／彰化家扶提供）

彰化家扶表示，古早燈籠義賣活動，今年剛好30周年，不僅是傳統文化的傳承，更是凝聚社會愛心的平台，士傑的捐款，為這次的義賣燈籠注入了強大的力量。他的善舉不僅鼓舞了更多人參與公益，更讓家扶兒們感受到社會的溫暖。透過義賣所得，能為受助家庭的家扶兒提供獎助學金，幫助他們在求學路上更加順遂。

主任王震光表示「黃士傑的故事，不僅僅是一則捐款的新聞，更是一段關於成長、感恩與回饋的勵志故事。他曾經迷失，但最終選擇了正向的力量，回饋社會，更為社會帶來正面的影響。」同時將這筆善款將用來作為獎助學金，幫助家扶兒在求學過程中可以更加的順利。」感謝他用實際行動關懷弱勢族群，為社會帶來更多的溫暖。