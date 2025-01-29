　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

▲自立青年黃士傑捐10萬給彰化家扶。（資料圖／彰化家扶提供）

▲自立青年黃士傑捐10萬給彰化家扶。（資料圖／彰化家扶提供）

記者唐詠絮／彰化報導

出身清寒、來自隔代教養家庭的青年創業家黃士傑是名自立青年，今年春節前慷慨捐贈10萬元響應彰化家扶古早燈籠義賣活動，為弱勢孩童點亮希望之燈。曾受彰化家扶扶助的黃士傑，感念當年幫助，如今事業有成，仍不忘回饋社會。

黃士傑由阿嬤、阿伯扶養長大，年少輕狂的他曾一度誤入歧途。直到女兒一句「你死了，我就沒有爸爸了」，觸動他心中最柔軟的角落，想起自己童年缺憾，決心痛改前非，為女兒、也為自己打造一個安穩的未來。他從搬磚砌牆做起，一步一腳印，如今成為一位負責任的父親和老闆。

農曆過年前黃士傑以實際行動展現對社會的關懷，慷慨捐出10萬元，響應彰化家扶舉辦的古早燈籠義賣活動，為家扶兒的未來點亮一盞希望之燈，如今，他憑藉自身努力，在事業上取得了一定的成就。回想起過往的困境，士傑深感家扶對他的成長所提供的幫助，因此他決定將這份恩情回饋社會，幫助更多需要幫助的孩子。

▲自立青年黃士傑捐10萬給彰化家扶。（資料圖／彰化家扶提供）

▲自立青年黃士傑捐10萬給彰化家扶。（資料圖／彰化家扶提供）

彰化家扶表示，古早燈籠義賣活動，今年剛好30周年，不僅是傳統文化的傳承，更是凝聚社會愛心的平台，士傑的捐款，為這次的義賣燈籠注入了強大的力量。他的善舉不僅鼓舞了更多人參與公益，更讓家扶兒們感受到社會的溫暖。透過義賣所得，能為受助家庭的家扶兒提供獎助學金，幫助他們在求學路上更加順遂。

主任王震光表示「黃士傑的故事，不僅僅是一則捐款的新聞，更是一段關於成長、感恩與回饋的勵志故事。他曾經迷失，但最終選擇了正向的力量，回饋社會，更為社會帶來正面的影響。」同時將這筆善款將用來作為獎助學金，幫助家扶兒在求學過程中可以更加的順利。」感謝他用實際行動關懷弱勢族群，為社會帶來更多的溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！
DeepSeek重擊AI市場　《黑天鵝》作者：輝達股價恐腰斬
除夕自製煙火爆炸！　年輕男全身著火被拖出
釜山航空起火「燒穿機艙頂」！　旅客憶驚悚瞬間：行李架傳爆裂聲
逃過被宰殺！人妻屠狗　一家9口縮在角落
「奶霸本人自約」　穿性感睡衣開門糗了
孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打造網紅驛站被電桿擋路！地主求償631萬　法官判賠22元他傻眼了

「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

自製煙火爆炸！花蓮男全身著火50%二度灼傷　坐水桶淋水畫面曝　

「奶霸本人自約」9大招攬客　越女穿性感睡衣開門...是警察

快訊／台中熱門走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內嚇壞遊客

重案回顧／學《與惡》裝瘋博同情！19歲奧客：得罪我就要付出性命

移工宿舍起火地點曝！38歲越南女來台打拚　除夕夜慘遇惡火亡

澎湖祖師廟前鹽酥雞攤起火！鐵皮攤位全燒毀　攤主開年遇衰事

小年夜狂歡辦毒趴嗨翻天　苗栗移工宿舍被剿滅6人落網

女駕駛疑撞變電箱釀大火！台南百年碗粿店等4店燒毀　寵物貓喪命

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

台東5.2地震！太麻里船筏瞬間消失畫面曝　水面漂浮下秒拖進海底

【熱情vs.冷靜】伯恩山犬狂蹭阿金討摸 牠淡定伸手摸摸超有愛～

柯文哲北所吃年夜飯！　除夕菜色「佛跳牆、火鍋」

漏接飛盤秒被別的狗搶走　美國惡霸犬一臉擔心：偶的飛盤～

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

打造網紅驛站被電桿擋路！地主求償631萬　法官判賠22元他傻眼了

「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

自製煙火爆炸！花蓮男全身著火50%二度灼傷　坐水桶淋水畫面曝　

「奶霸本人自約」9大招攬客　越女穿性感睡衣開門...是警察

快訊／台中熱門走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內嚇壞遊客

重案回顧／學《與惡》裝瘋博同情！19歲奧客：得罪我就要付出性命

移工宿舍起火地點曝！38歲越南女來台打拚　除夕夜慘遇惡火亡

澎湖祖師廟前鹽酥雞攤起火！鐵皮攤位全燒毀　攤主開年遇衰事

小年夜狂歡辦毒趴嗨翻天　苗栗移工宿舍被剿滅6人落網

女駕駛疑撞變電箱釀大火！台南百年碗粿店等4店燒毀　寵物貓喪命

夜市隨便買「2人噴600元」！他嘆「月入30k」：怎麼過日子

2200多萬裝潢「竟毀在冷氣」　她被室外機吵到崩潰：根本睡不著

英國太貴買不起　女花80多萬元在這國「買到超大宅」決定移民

打造網紅驛站被電桿擋路！地主求償631萬　法官判賠22元他傻眼了

「你死了，我就沒有爸爸」女兒一句話點醒家扶男　奮力蛻變成創業家

自製煙火爆炸！花蓮男全身著火50%二度灼傷　坐水桶淋水畫面曝　

「最強175公分」G聯盟爆砍40分8助攻　35歲湯瑪斯目標重返NBA

陸煤電裝機佔比再減　今年底有望降至三分之一

韓國現在流行「水霧感底妝」！彩妝師親授改善鼻頭白芝麻　毛孔粗大要學

拼湊2架F-35殘骸！　美空軍「科學怪人」戰機首曝光

小草北所外隔空圍爐陪柯文哲　陳佩琪連2天到場感謝支持者！

社會熱門新聞

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

快訊／新莊「初一清早」大火！　現場爆炸聲頻傳

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

小貨車雪隧刁車被後車撞喪命　運將遭判刑

圍爐燒死6至親！他槍決前嗆家人：會追殺好幾個輪迴

泰國超兇女假觀光真賣淫　被逮哭訴：才做2天

女駕駛疑撞變電箱釀大火　台南百年碗粿店等4店燒毀

快訊／初一不平靜！　土城宿舍凌晨惡火1死5傷

新莊電動腳踏車店火警　頻傳爆炸聲「燒毀50車」

即／彰化火警一家4口父子雙亡　7月大女嬰除夕也走了

觀音屠狗案母帶子9口全部找到家　瑟縮狗媽終露燦笑

「奶霸本人自約」越女盜照攬客被逮

高雄山友連假登京大山失聯3天　搜救人員除夕夜尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

彰化2層樓住宅起火　義消架梯陽台救人

彰化2層樓住宅起火　義消架梯陽台救人

彰化秀水鄉民主街一處2層建物住宅，今（28）日早上7時許發生火警，義消架梯協助從2樓陽台將人員救出，無人受傷受困，3名女性預防性送醫，詳細起火原因仍待調查釐清。

顧客拿「電鍍10元」偽裝成50元　鹿港知名魚丸店中招

顧客拿「電鍍10元」偽裝成50元　鹿港知名魚丸店中招

彰化連鎖賣場上演格鬥賽　2男互毆1送醫

彰化連鎖賣場上演格鬥賽　2男互毆1送醫

彰化32小時內72人急病救護　4人命危

彰化32小時內72人急病救護　4人命危

國1轎車突停內側道害3車追撞　釀1死5輕重傷

國1轎車突停內側道害3車追撞　釀1死5輕重傷

關鍵字：

彰化家扶燈籠.黃士傑隔代教養獎學金

讀者迴響

熱門新聞

UNIQLO「超夯外套」大砍1100元　粉絲手刀瘋搶

快訊／劉雨柔初一喜宣布「懷孕了」！

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

即／錢錢蛇進來！大龍峒保安宮「國運籤」出爐

第一次過夜！她抱又摸「曖昧男0反應」　老司機秒懂

釜山航空176人班機起火狂燒！驚悚現場畫面曝

即／台南市區4店面年初一全燒毀　恐怖「黑龍捲」曝

台北回高雄開11小時　他怒「台灣交通真爛」！網罵活該

返鄉顧家庭　林政賢轉當職業軍人

快訊／南鯤鯓國運籤抽出了！

白沙屯媽祖「四季籤」除夕出爐　稻豆瓜海籤揭蛇年運勢

獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信

東洋乳神天木純新年放送南半球

即／台中走春景點驚見2屍　1男與法鬥死在車內

儀表板亮「咖啡杯」要回廠維修？

更多

最夯影音

更多

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面