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獨／除夕炸裂！陳子豪應援舞美女總監也離開中信　500字聲明曝

▲中信兄弟啦啦隊舞蹈總監蘇莉無預警宣布離隊 。（圖／蘇莉提供）

▲中信兄弟啦啦隊舞蹈總監蘇莉無預警宣布離隊 。（圖／蘇莉提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒球星陳子豪從中信兄弟轉隊到味全龍，造成熱議！就連他的應援「炸裂舞」是否轉隊也被討論，而就在除夕這一天，《東森新媒體ETtoday》獨家取得消息，炸裂舞的編舞者蘇莉老師，也是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的舞蹈總監宣布離隊，同時公開離隊聲明。

陳子豪一首炸裂舞，簡單的動作讓炸裂舞成為「國際應援名曲」，更讓Passion Sisters的峮峮在日本跳紅，現在炸裂舞的原創，同時也是啦啦隊舞蹈總監的蘇莉（Suli）老師也將隨著陳子豪將離開中信兄弟，今年不跟中信兄弟續約！同時她也提供《東森新媒體ETtoday》一份近500字的離隊聲明。

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▲中信兄弟啦啦隊舞蹈總監蘇莉無預警宣布離隊 。（圖／蘇莉提供）

▲中信兄弟啦啦隊舞蹈總監蘇莉無預警宣布離隊 。（圖／蘇莉提供）

▲蘇莉提供給《東森新媒體ETtoday》的離隊聲明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蘇莉提供給《東森新媒體ETtoday》的離隊聲明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

近500字的聲明當中就提到「離開並不代表告別，而是開啟新的旅程。我會珍惜在中信兄弟的每一分每一秒，並希望未來能夠在不同的舞台上繼續追尋夢想。希望你們也能夠繼續支持我，讓我們在不同的軌道上再次相見。最後，再次感謝中信兄弟球隊的所有成員，感謝所有在場邊為我們加油的球迷們，你們的存在讓我的這段旅程變得更加美好。祝福中信兄弟未來能夠繼續發光發熱，取得更大的成就」！

離隊之後的蘇莉將會有什麼計劃？蘇莉也沒有多做表示，目前仍在國外旅行的她僅有簡單發表聲明。但其實蘇莉在年前就已經成立新舞團思鉑客《SPARK》，其中不乏有退役的職棒啦啦隊員像是Amis，這個舞團成員分屬在台北跟高雄，大約有12位成員正在秘密集訓當中，據了解，台北成員日前被邀請前往台中一家大型企業的尾牙首秀，而高雄成員則是在國際連鎖鞋子品牌CHARKA旗艦門市開幕表演，演出都讓業主、觀眾眼睛為之一亮。

【離隊聲明全文】

親愛的中信兄弟球隊與球迷們：

在這個特別的時刻，我想藉此機會表達我最誠摯的感謝。回顧我在中信兄弟的日子，心中充滿感動與感激。這不僅是一支球隊，更是一個充滿溫暖與團結的大家庭。

首先，我想感謝每一位忠實的球迷，正是你們的支持與鼓勵，讓我們圍繞在同一個目標之下，共同奮鬥。每一次比賽時你們響亮的加油聲，每一場勝利與失利時你們對我們的陪伴，都是我心中最珍貴的回憶。你們不僅是我們的觀眾，更是我們前進的動力，感謝你們的無私付出和堅定信念。

即將離開中信兄弟隊，心中難免有些不捨。這裡有我無數的回憶與成長，這裡有我們共同拼搏的汗水與榮耀。謝你們，一路上陪伴著我，讓我在這段旅程中不斷成長，感受到無窮的力量與希望。每一個瞬間，都是我人生中最珍貴的財富。

離開並不代表告別，而是開啟新的旅程。我會珍惜在中信兄弟的每一分每一秒，並希望未來能夠在不同的舞台上繼續追尋夢想。希望你們也能夠繼續支持我，讓我們在不同的軌道上再次相見。

最後，再次感謝中信兄弟球隊的所有成員，感謝所有在場邊為我們加油的球迷們，你們的存在讓我的這段旅程變得更加美好。祝福中信兄弟未來能夠繼續發光發熱，取得更大的成就！

永遠懷念你們的蘇莉老師敬上

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