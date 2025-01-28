香蕉直彎都好吃　綠皮、黃皮和斑點營養大不同

▲農糧署提供香蕉選購技巧 。（圖／農糧署提供，下同）

記者楊惠琪／台北報導

香蕉在台灣一年四季皆有生產，國內以屏東、南投、嘉義及高雄為主要產地，除了含有鉀、鎂、葉酸、維生素C、膳食纖維等豐富營養，也可製成蛋捲、冰淇淋、脆片果乾，甚至當料理食材。農業部農糧署在臉書粉專介紹香蕉選購技巧，以及不同顏色香蕉的營養含量。

農糧署表示，台灣素有「香蕉王國」的美譽，早在民國50年代，高雄港為台灣重要商貨集散地，各地栽種的香蕉集運至此，再大量外銷至日本，也是國內最熱門的國民水果之一。

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農糧署指出，香蕉的果實部位背地向上彎曲生長，會受到品種、季節、種植技術等影響，而有彎有直，但其風味營養都一樣。

不過，不同顏色的香蕉，營養價值也就大不同。農糧署說明，綠皮香蕉GI值最低，膳食纖維含量高；黃皮香蕉營養均衡，軟硬口感最佳；帶有斑點香蕉，水分比例提高，熱量也最低。

香蕉的保存也因為顏色而有不同。斑點較少或顏色較為青黃的，可放在陰涼通風處；呈現黃熟的香蕉，可用保鮮膜包覆減少空氣接觸，並保存於冰箱的蔬果層；至於帶斑點的香蕉，抗氧化營養更豐富，但也要盡快食用。

此外，綠色香蕉除了直接食用外，也可以當食材蒸煮，可搭配蒜頭醬油或煮香蕉排骨湯，吃起來口感像是芋頭或菱角，原住民族還會拌糯米煮成香蕉飯。