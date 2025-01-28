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除夕旺財攻略！奇門遁甲神奇催財術　吉時催財賺一整年

▲▼除夕,旺財,攻略。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲抓住化煞轉運吉時，旺財一整年！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／台北報導

迎接整年好運的關鍵時刻，不少人會想用擺陣、佈局方式讓新的一年福氣綿綿、財源滾滾，奇門遁甲在古代被稱為帝王之學，利用時間以及方位的推算，在日常生活中創造有利的機會，發揮潛能、提升實力。

除夕不僅是與家人團聚的重要時刻，更是化煞轉運、招財迎貴人的關鍵日。精通奇門遁甲的中華易經天書三式協會創會理事長邱金漢，建議大家把握春節期間改運招吉，透過掌握時間與方位的技巧，可以有效改變氣場，為來年鋪設好運基石。邱金漢建議，除夕這一天務必要把握良辰吉時，進行化煞與旺財佈局，透過簡單的奇門遁甲方位應用，不僅能清除舊年的煞氣，還能迅速為家中引入財氣與貴人運，讓整個新年從起步就福氣滿滿！

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大掃除除舊佈新很重要，意在把累積一年的窮運、霉運通通掃出門，打掃完後就可以開始奇門遁甲佈局迎接新一年的嶄新好運氣，邱金漢老師指出，除夕下午一點到三點，以及晚上七點到九點，是佈局招財、招貴人的最佳時機，藉由奇門遁甲的佈局，化解煞氣，迎接嶄新的一年。

▲▼除夕,旺財,攻略。（圖／記者楊智雯攝）

▲財位擺放花即可催財。（圖／記者楊智雯攝）

催財術：財位佈局，招財進寶

2025年財位：正東方。

邱老師建議，在除夕下午一點到三點，於財位擺放招財物品催旺財運，若家中東方為廁所，則以客廳的東方為主。

適合當招財的物品以金銀珠寶、龍圖騰為佳，材質需為純金或純銀，若無，則可選擇鮮花、蘭花、招財樹、聚寶盆等，擺放前需將桌面擦拭乾淨，並鋪上紅布，聚寶盆則建議使用瓷器、檜木或玉石材質，擺放位置需避免直接放在地面，至少擺放七天，最好能持續擺放一百零八天，鮮花則只能擺到謝掉，其他不會開花的植物則需繫上紅彩帶。

重要提醒： 催財的物品不能用假的，不能用塑膠、鍍金材質，財位佈局完成後，切勿移動，以免破局，若財位為門，則僅能擺放花卉。

招貴人：貴人方佈局，貴人相助

2025年貴人方：東南方。

邱老師建議，除夕下午一點到三點，可在東南方擺放招貴人吉祥物提升貴人運，若家中東南方為廁所，則以客廳的東南方為主。

吉祥物選擇需根據個人生肖的三合、六合生肖為主，擺放前同樣需清潔桌面並鋪上紅布，至少擺放一百零八天，此外，平時也可配戴與自身生肖三合、六合生肖相關的玉佩或金銀珠寶飾品，吸引貴人來到身邊。

除夕夜七點到九點，焚香化煞，轉運迎新

邱老師強調，除夕晚上七點到九點，無論進行催財或招貴人佈局，都應在家中焚香，傳統上使用避瘟丹，化解過去一年的煞氣，改變個人氣場，迎接新年好運，透過奇門遁甲佈局，在新的一年裡財源廣進、貴人扶持，好運連連！

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