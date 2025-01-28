女友要求出門填「報備表」列6大問題！兩派吵翻：滿有安全感的

▲女友突傳報備表，要求他以後出門要填寫。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往最重要的就是建立互相信任的關係，感情才能走得長久，一名男網友透露，女友要求他出門前填寫「報備表」，跟誰去、男女人數、會喝酒嗎等等，總共6項問題。貼文引起網友討論，「認真到有點瘋欸」，不過也有人認為，報備是相互尊重，雙方都填表，清楚明瞭挺好的。

男網友在Dcard發文，女友傳來一則「報備表」的訊息，要求原PO之後出門要填寫，內容有「去幹嘛、總人數、男女人數、會喝酒嗎、開始時間以及預計結束時間」。原PO解釋，女友只是鬧著玩，並沒有真的要他填寫報備表才可以出門，而且他平時和朋友出門唱歌喝酒時，也會抽空打電話報備。

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貼文曝光，網友認為又搞笑又有趣，「這是在預約美甲吧」、「這比媽媽還煩」、「報備是相互尊重，扭曲成按表操課，就會成為負擔」、「有點好笑，這樣好累，那你要不要做一個出門報備表，兩個一起不然好不公平」、「要看是什麼原因你女友要你填表報備，如果你常常忘記報備，搞消失或是愛說謊，他這麼做就合情合理」。

也有網友認為這方法還不錯，「確實這些資訊都是情侶想問，但不好意思開口的，如果對方都可以主動說的話，確實滿有安全感的，只能說，安全感是要彼此主動給的，但是互相尊重也是愛情不可或缺的元素」、「填一下也花不到兩分鐘，動動手指得到另一半的安全感和玩樂的時間，根本賺爛」。

▼報備表。（圖／翻攝自Dcard）

