衣服顏色、座位都能改運！專家點出過年打牌贏錢秘訣

▲過年親友團聚，少不了牌桌上打牌、打麻將。專家就提供開運法，包括衣服顏色、座位都能改運。（示意圖／pakutaso）



記者白珈陽／台中報導

過年期間，打牌試手氣是許多家庭團聚的傳統活動之一，然而，如果在打牌時一直輸，該如何扭轉運氣？民俗專家張捷翔分享秘訣。他強調時間和心態的調整是關鍵，可以調整穿著、座位，甚至使用靈符和石頭開運法，但特別提醒使用石頭開運法時，不宜有男女之間的連結。

張捷翔解釋道，「打牌不宜太久」，因為牌打太久，手氣可能會變差。他建議，當發現自己牌運不佳時，要學會放鬆心情，調整心態，這樣好運才會來臨。適當調整座位或穿戴屬於自己顏色的衣服，也能幫助改運。此外，靈符和石頭開運法也是民間常用的開運方法。

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張捷翔進一步指出，過多的憂慮和焦慮會使運氣變差，這在心理學上被稱為「自證預言」。當一個人希望某件事發生時，命運會自動尋找和實現這個希望，帶來強大的決心和樂觀心態，反之，若總是憂慮壞事會發生，則會產生負面情緒，越怕越煩躁。

張捷翔分享了「靈符開運法」，即將招財靈符和1000元放在同一個紅包內，不可被他人看見。將紅包放在枕頭或床下三天，取出後在打牌前放在掌心，女子放右手、男子放左手，心中默念招財咒49遍，再把紅包放進白米中。靈符必須請高人開光，並虔誠拜神，助自己開運。

此外，張捷翔也介紹了「石頭開運法」，即在打牌前取下自己的三根頭髮，前往十字路口撿五粒小石頭，放進紅包袋內，用檀香燻過，並念：「精精靈靈，五鬼聽命，助唔財運，心通感應，偏掃橫財，不得違令，急急如律令」。但要注意，在這期間最好不要有男女之間的連結。

十二生肖三合表如下：屬鼠的與猴、龍為三合；屬牛的與蛇、雞為三合；屬虎的與馬、狗為三合；屬兔的與豬、羊為三合；屬龍的與猴、鼠為三合；屬蛇的與雞、牛為三合；屬馬的與狗、虎為三合；屬羊的與豬、兔為三合；屬猴的與鼠、龍為三合；屬雞的與蛇、牛為三合；屬狗的與虎、馬為三合；屬豬的與兔、羊為三合。

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