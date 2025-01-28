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性侵犯「燒死博士生盜身分」　孫國晃逃過死刑還想求輕判

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲性侵犯孫國晃淋汽油殺害博士生後，又企圖盜用他的身分。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

高雄性侵犯孫國晃被判刑定讞後，為了躲避入獄，竟將網友張姓博士生勒暈，帶到山區淋汽油燒死他，現場故意留下署名「孫國晃」的遺書，並企圖盜用死者身分，最後被警方查獲，孫國晃震驚社會的殺人犯行4度被判死刑，最後因有教化可能，改判無期徒刑定讞，但他仍不滿足，又聲請再審試圖減少刑期，遭最高法院駁回確定。

孫國晃2006年在當時的高雄縣林園鄉犯下性侵案，2010年10月遭法院判刑8年6月定讞；但他為了躲避入獄，竟想出殘忍的殺人代替方案。他在當年11月間約出網友、高雄第一科技大學張姓博士生，在汽車旅館將對方勒暈，而後載往山區，在張男身上淋汽油後引火，並焚燒汽車，燒死張男。孫男還故佈疑陣，在現場遺留署名「孫國晃」的遺書，製造自焚假象，遺書內容稱自己因性侵案判刑定讞，想不開而自殺。

此外，孫男為了冒用死者身分生活，竟騎著死者的機車到監理站辦理駕照遺失補發，冒名取得駕照；接著又到東港戶政所冒用死者身分取得補發身分證，盜用死者身分，因員警巡邏發現死者遺失的機車，正在一旁睡覺的孫男當場被戳破冒用身分，全案才因此爆發。

法院審理時，孫國晃從一審一直到更二審，共四度遭判處死刑。不過高雄高分院更三審改認定他具有教化可能性，因此撤銷死刑判決、改判無期徒刑，更四審也維持無期徒刑。最高法院2019年間駁回上訴，孫國晃逃過死刑定讞。

但孫國晃仍不滿足，他日前針對2010年定讞的性侵案件，向高雄高分院聲請再審。他辯稱，2006年間在警局製作筆錄時，當時的員警曾揚言要毆打他，還放話要找記者來拍照，他迫於無奈之下才會承認與被害人發生關係。因此他主張這些證據不能當成認定有罪的證據，請求重啟再審程序。

但高雄高分院認為該等證據，並未符合再審證據所要求的「新規性」、「確實性」，因此駁回聲請。孫國晃再抗告，最高法院審理後，再度駁回抗告，全案確定。

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