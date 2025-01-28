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觀音驚見恐怖屠狗場！人妻成屠夫殺狗賣肉　夫不忍數百冤魂怒舉報

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員派員稽查。（圖／桃市府動保處提供）

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員派員稽查。（圖／桃市府動保處提供）

記者陳韻如／桃園報導

桃園市觀音區一處農場2024年9月間傳出虐殺犬隻，甚至是經營屠狗場的離譜情事！據了解，農場主人透過媒體指控，越南籍范姓妻子多年來屠殺數百隻狗狗，並且販賣出去，每月收入高達6位數，經過多次勸導無效，於是決定大義滅親向動保處檢舉，這才揭發了這起恐怖案件。

桃園市動保處同年8月間接獲通報，稱該農場有虐殺犬隻案件，於是立即派員前往稽查，發現農場內幾乎都是幼犬，現場環境極為髒亂，多數狗狗被分批擠在小小的籠內，還都只能靠吃餿水維生，就連未張眼的狗狗也都泡在餿水內，處境相當可憐。

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員派員稽查。（圖／桃市府動保處提供）

動保處表示，當時稽查人員就已責令業者限期改善，但複查時業者卻仍未完成改善，動保處遂立即通知協力廠商「相信協會」協助其完成絕育。9月4日「相信協會」提出錄音檔證據，懷疑飼主越南籍范姓女子存在殺狗並販賣情事，動保處立即到場三度稽查，並扣留全部28隻毛小孩。

此外，動保處也通知「相信協會」協助絕育現場所有犬隻，另現場發現業者有違法屠宰雞隻，動保處則依違反畜牧法處分，現場屠體均已沒入。

動保處表示，此案後續已移送桃園地檢署偵辦，宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物，將依動物保護法第25條規定處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下之罰金。

▲桃園市動保處針對觀音區某農場傳出虐殺犬隻事件，動保處人員派員稽查。（圖／桃市府動保處提供）

▲動保處於觀音屠狗場中救出32隻狗狗，其中還包含多隻未睜眼的小奶狗。（圖／桃市府動保處提供）

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