老人照護不得法恐身心俱疲　南投衛生局籲多利用家庭支持服務

▲南投縣家庭照顧者支持服務據點(簡稱家支據點)已布建4處。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉史姓老翁因老化伴隨生理、心理和社交退化，已失去生活自理能力，非常仰賴作為照顧者的太太，但史妻面對生理照護技巧的生疏，及家人間對疾病治療和照顧方式意見相左，深感壓力沈重；經南投縣長照中心轉介家庭照顧者支持服務據點，提供照顧技巧指導及支持團體經驗分享課程，並不定時關懷訪視及電話問安，讓史妻在身理及心理上得到很大的幫助及支持。

縣府衛生局指出，長照2.0「居家式(居家服務)」、「社區式(日照、家托、小規模多機能)」、「機構住宿式(機構安置)」等服務項目可分擔照顧工作，而「家庭照顧者支持服務」由專業社工人員走入社區，連結心理師、職能治療師、營養師、護理師等專業領域，更可助於緩解照顧者的壓力及負荷。

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衛生局表示，經評估為高負荷家庭照顧者及長照十年計畫 2.0 服務對象之家庭照顧者，該項服務可提供諮詢服務、居家照顧技巧指導、心理協談、照顧技巧訓練講座、紓壓活動、支持團體、臨時替代服務及志工關懷訪視等；該縣家庭照顧者支持服務據點(簡稱家支據點)已布建4處，服務涵蓋全縣，民眾有需求可洽詢服務提供單位，或透過長期照顧管理中心、社區整合型服務中心、長照特約服務單位協助轉介。

民眾有長照相關問題可洽詢全國統一專線1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽縣府長期照顧管理中心專線049-2209595；亦可多加利用縣府衛生局長期照顧網路線上申請服務https://www.ntshb.gov.tw/ 便民服務→線上申請→長期服務個案申請或縣府網路e櫃台https://eservice.nantou.gov.tw/ 長期照顧服務個案申請。