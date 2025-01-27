12生肖「原本沒有龍」原因曝！　1國家貓年取代兔年

▲據傳說12生肖最原始版本並沒有龍，動物都是生活中最常見的。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

又過了新的一年！2025年是小龍「蛇年」，據傳說生肖最原始版本並沒有龍，動物都是生活中最常見的，而原本的地支「辰」對應的其實是「蟲」，而大家最好奇的12生肖為何沒有貓原因也曝光了！

12生肖傳說從古至今都具有話題性，有一說12生肖中唯一的神話動物—龍，原本也不存在。中國浙江省博物館館長陳水華透露，12生肖原版其實就是日常生活最常見的12種動物，包含「蟲」，因此地支「辰」最早對應的動物並非是龍，而是蟲，但古人認為蟲不雅，指向又不明確，因此才換成只存在神話傳說中的龍。

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另外，也有不少人好奇12生肖為何沒有貓，陳水華則進一步補充， 坊間傳說是貓與老鼠之間的仇恨，才會導致現在「貓抓老鼠」的局面，不過陳水華表示，貓沒有入選12生肖，可能只是因為當時貓並沒有上榜的動物這麼常見。

而據《每日頭條》指出，其實貓原產於埃及，大約在漢明帝時期才傳入中國，但當時12生肖的文化早已形成，加上12生肖也已經有老虎這隻大貓，因此小貓就不用值班了。值得一提的是，越南的12生肖中「貓年」取代了「兔年」，是唯一過農曆貓年的國家，在當地貓的角色很重要。



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