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桃園金蛇年新年假期走春趣　市府精心推薦「大龍門」風情

▲大溪老街是遊客最愛之一，也是市府大力推薦新春熱門景點之一。（圖／觀旅局提供）

▲大溪老街是遊客最愛之一，也是市府大力推薦新春熱門景點之一。（圖／觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2025年金蛇年農曆新年假期將屆，桃園市觀旅局精心推薦大溪、龍潭及石門水庫「大龍門」觀光廊帶，包括大溪老街、月眉休閒區、山豬湖、慈湖、石門水庫、三坑老街、石門活魚、龍潭大池、小人國等知名景點外，「大龍門」四季還有不同風情，年節期間分享年節限定轉運走春行程，讓大家今年金蛇年迎財神、百年廟宇迎財氣。

▲石門水庫薑母島鎮安宮，也是新春熱門景點。（圖／觀旅局提供）

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▲石門水庫薑母島鎮安宮，也是新春熱門景點。（圖／觀旅局提供）

桃園市觀旅局指出，農曆新年是國人迎春開運的日子，「大龍門」有15家百年特色廟宇，包括學子祈求學業進步的「惜字亭」在大溪月眉觀音亭，元宵迎財神必訪龍潭龍元宮、情人節必拜月老就在龍潭大池南天宮及石門水庫遊艇限定薑母島鎮安宮等，各種保佑讓你開運、轉運、好運來步步高陞。

▲大溪百吉林蔭步可銜接後慈湖，一年四季都是熱門景點。（圖／觀旅局提供）

▲大溪百吉林蔭步可銜接後慈湖，一年四季都是熱門景點。（圖／觀旅局提供）

此外，大溪、龍潭銜接復興山區，在歷史上是重要的轉運站，昔日用來運送貨物的古道現在成為民眾踏青步道，古道的綠意昂然及樸實地景，更讓人心曠神怡，大龍門有11條步道，包括打鐵寮古道探訪百年糯米橋、百吉林蔭步道揭開後慈湖神秘面紗，龍潭石門山及溪洲山步道登高小百嶽遠眺石門水庫等，讓春節走春納福。

▲石門活魚料理最多可達百吃，向來是老饕品嘗首選之一。（圖／觀旅局提供）

▲石門活魚料理最多可達百吃，向來是老饕品嘗首選之一。（圖／觀旅局提供）

石門活魚因料理多樣而聞名，昔日活魚節成功挑戰活魚百宴，讓人了解其精湛烹調藝術，也是遊客在新春期間造訪石門水庫必嚐在地美食之一，近年流行健康飲食，活魚更是趕上風潮成為樂活美食，春節期間品嚐活魚美味外，健康更有魚躍龍門，年年有餘之吉祥寓意。

▲位於龍潭區的台灣客家茶文化館可品嘗在地茶香。（圖／觀旅局提供）

▲位於龍潭區的台灣客家茶文化館可品嘗在地茶香。（圖／觀旅局提供）

過年是全家團圓的日子，更要有老少同樂的活動，桃園市擁有最多的觀光工廠，適合老中青三代共同記憶，可滿足全家人的需求，包括福源茶廠手作酸柑茶一整年大桔大利、雄獅文具想像力製造所可以和奶油獅一起創意塗鴨，手信霧隱城COS日本忍者穿越江戶時代，加上台灣客家茶文化館品茶香以及小人國主題樂園，讓春節期間闔家團聚更添樂趣。

▲大溪角板山行館園區經市府整修維護後成為遊客最愛。（圖／觀旅局提供）

▲大溪角板山行館園區經市府整修維護後成為遊客最愛。（圖／觀旅局提供）

市府為推動北橫國家風景區，近年來積極建置相關友善服務設施，陸續完成北橫遊客中心、慈湖雕塑公園、三層及打鐵寮古道、角板山行館園區、小烏來戲水區、羅浮溫泉、高遶步道及巴陵驛站等工程等，其中角板山行館園區經過細心整修後最近完工並全面開放，除優化各項服務設施外，並在維護生態的前提下增加30盞夜間景觀矮燈、點亮園內12座國際級藝術品，同時還延長開放時間，讓角板山夜間觀光成為另一個特色。

▲羅浮溫泉完成整修後，新春期間是遊客泡湯新選擇。（圖／觀旅局提供）

▲羅浮溫泉完成整修後，新春期間是遊客泡湯新選擇。（圖／觀旅局提供）

桃園市相較於其他縣市較少溫泉資源，前年羅浮溫泉完成整修並開始營運後，民眾除泡腳池泡腳外，亦可穿著泳裝一邊全身泡湯一邊欣賞環山美景，近年讓許多遊客趨之若鶩，成為當季泡湯首選，除羅浮溫泉，小烏來風景區溫泉井近日已成完，將結合宇內溪建置成為小烏來戲水區泠熱雙泉，也請民眾敬請期待。

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