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顧立雄：首架F-16C／D BLK70組裝完成　3月測試完畢

軍聞社／記者林庭暉臺北16日電

國防部長顧立雄今（16）日受邀至立法院外交及國防委員會，針對「海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰，並支撐基礎建設防護韌性」主題，進行專題報告並備質詢，顧部長於會中表示，後續將與海巡署共同建置可疑船舶資料庫並定期更新，以利掌握該類船隻動態，並針對臨機性潛在風險，運用雙方通聯機制，爭取預警及應處時效。

顧部長於專案報告中表示，國防部與中華電信簽訂契約，租用海纜頻寬，作為本島對外(離)島地區指管通聯使用，海纜均建置備援路由，形成環路保護機制，可相互接替運用，同時複式建置微波及衛星系統作為備援，並持續提升網路韌性。

顧部長說明，國軍為確保本、外(離)島指管通聯，通資系統均採複式配置、多重備援之原則建置，現行除租用中華電信海纜外，國軍亦建立專用微波及衛星系統，當海纜中斷時，將以無線傳輸模式迅速接替重要指管電路。 　顧部長指出，為能有效運用微波及衛星系統傳輸能量，國防部已依軍事作戰需求，律定外(離)島地區重要電路優先等級及接替順序，並訂定標準作業程序，定期實施演練，以強化人員應變能力。

此外，顧部長也於會前接受媒體訪問，針對近期潛艦預算遭到凍結18億，顧部長表示，國防部立場仍堅持當初委員會通過的主決議。顧部長指出，他當時也有承諾，要等海測通過後，才會進行動支後續艦預算，尤其主決議與相關承諾都是存在的，就國防部立場而言，不希望潛艦預算遭到凍結或刪除。

另外，關於海鯤號，目前仍在進行HAT（Harbour Acceptance Test，泊港測試）過程，國防部期許HAT計畫與時程能如期進行，並且在安全穩健狀況下，確保每一個HAT項目到位後，再進入海測階段。

針對國防部預算遭在野黨刪除3%，顧部長表示，預算會影響作業維持費與軍事投資項目，國防部希望維持國防預算額度，並且在川普政府上任之際，展現出我們的自我防衛能力與決心。

最後，針對空軍F-16C/D BLK70進度，顧部長表示，目前首架組裝已經完成並進行測試，國防部也會持續透過電話會議與專案管制審查會議，以及透過我方駐廠人員進行掌握，也期許能在3月完成測試。

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