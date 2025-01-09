海軍春節加強戰備　光六飛彈快艇緊急出港攻擊海上目標

▲ 海軍演練「濱海打擊作戰」。（圖／軍聞社，下同。）

軍聞社／記者呂尚俞高雄9日電

「民國114年春節加強戰備媒體邀訪活動」來到最後一日，今（9）日上午邀請媒體前往海軍左營基地，隨艦出海進行海軍部隊操演採訪，見證官兵勤訓精練成果。

此次操演運用監偵雷達與無人載具等手段，模擬掌握西南海域目標威脅，機動飛彈車組立即進駐戰術位置，於陣地完成放列後接戰，並指管「高效能艦艇」後續艦及光六飛彈快艇緊急出港，對海上目標展開攻擊，透過整合海上與陸岸兵力，遂行濱海打擊作戰。

▲ 光六飛彈快艇變換隊形。

此外，國造新型救難艦「大武軍艦」也首次登場，配合潛水鐘吊放，展現靈活操縱及水下救難能力；同時，水下作業大隊透過甫落成啟用的水星營區潛水訓練中心，以潛水鐘及浮力袋等救難裝備進行難船浮揚操演，並實施水中電銲、切割等演練。

一九二艦隊艦隊長陳少將表示，今日安排媒體朋友隨艦拍攝，實地瞭解海軍第一線官兵執勤現況，相信也讓每位媒體朋友留下深刻的印象。面對中共不間斷的灰色地帶襲擾，海軍會持續強化平戰結合訓練；透過媒體實際的報導，向國人展現海軍官兵戮力戰備整備的決心，海軍會全力以赴，持續捍衛中華民國海疆安全。

▲ 大武軍艦參與操演。

▲ 潛水鐘吊放。