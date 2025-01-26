南方澳點龍蝦三明治「變蝦仁」！老闆神回：龍蝦頭只是裝飾

▲民眾指控龍蝦三明治裡只有蝦仁，老闆回應龍蝦頭只是裝飾。（圖／擷取自爆料公社）

圖文／CTWANT

日前有民眾到宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳用餐，點了1份1560元的龍蝦三明治，沒想到店家僅用龍蝦頭擺盤，三明治的內饀竟是一般的蝦仁，民眾指出菜單計價和點單當下都是「龍蝦三明治」，事後詢問老闆，對方卻改口說是大蝦，讓民眾憤而指控海鮮餐廳消費詐騙！

近年來國旅不管是物價還是房價，都令民眾抱怨連連，民眾寧願選擇出國旅遊，而不願在國內花高價卻享受不到相符的旅遊品質。近日有民眾在臉書發文指出，他到宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳，花了1560元點了1份龍蝦三明治，卻發現內饀只是一般蝦仁。原PO詢問老闆，對方卻改口說是大蝦，龍蝦頭只是裝飾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出菜單計價和點單當下都是點龍蝦三明治，原PO憤怒指控店家消費詐騙，也把照片和影片發佈到網路上，提醒其他民眾要當心。對此其他網友紛紛留言，表示「菜單都寫龍蝦三明治了，這不是詐欺是什麼」、「這絕對構成詐欺，單價780根本就不是蝦仁的價格」、「一尾龍蝦就可以把好不容易建立起來的商譽摧毁殆盡」。

對此餐廳老闆向《東森新聞》表示，該事件是點餐人員疏失，由於點菜單上僅寫「三明治」，而店內有龍蝦三明治和大蝦三明治兩款餐點，廚房人員誤以為顧客點的是大蝦三明治，這才導致這場誤會。

延伸閱讀

▸ 新加坡夫妻來台遇花蓮大地震失聯 農曆年前尋獲丈夫遺骸

▸ 中鋼通運5高層收「臭豬頭」怒報案 查出工會理事外洩個資判賠50萬

▸ 原始連結