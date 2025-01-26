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門口被丟貓飼料　男化身水行俠拎三叉戟嗆鄰「打爛剛好」

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市士林區李姓男子誤會楊姓鄰居餵貓丟飼料，竟爆發嚴重肢體衝突，雙雙掛彩送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區上演鄰里全武行！李姓男子誤以為鄰居楊姓男子在其住處前放置貓飼料，憤而將飼料移至楊男家門口，還附上紙條要求「別再餵貓」。楊男不滿被誤解，便攜帶三叉戟與武術刀上門理論，2人從言語爭執進而大打出手，雙雙掛彩送醫，事後雙方互告。士林地院依傷害罪，各判有期徒刑2月、5月，均可易科罰金。

事情起於2023年7月，李男發現住處外有貓飼料，誤以為是鄰居楊男所為，憤而將飼料移至楊男家門前，並張貼紙條要求不要餵貓。楊男當晚攜帶三叉戟、武術刀與木棍的劍袋上門理論，雙方口角失控，楊男動用武器，甚至以牙齒攻擊李男，李男則以徒手拳腳反擊，釀成李男受有臉部紅腫、手腕擦傷等多處傷勢，楊男則頭部、手臂瘀傷並有多處擦傷。

法庭上，楊男不僅毫無悔意，還放話：「我功夫好，把他（李男）打爛，這不是剛好而已嗎？」這番話讓法官，認為其態度惡劣，決定加重量刑；李男則辯稱自己是被動反擊，但法院認為其行為超出正當防衛的必要性。

法官指出，餵貓糾紛本可透過理性協商解決，但雙方卻以暴力手段處理，造成公共秩序與健康法益的侵害。綜合雙方的動機、手段與傷勢情況，依傷害罪，各判有期徒刑2月、5月，均可易科罰金。楊男犯案工具三叉戟1支、武術刀、劍、木棍各1支沒收。

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