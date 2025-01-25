中壢夜市驚傳竹籤隨機刺臀！多女受害　警全力追緝「龜髮怪男」

▲桃園市著名中壢夜市驚傳隨機拿竹籤刺女子臀部大腿傷人事件。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市著名的中壢夜市驚傳一名拿著捐款箱的男子，惡意隨機拿竹籤刺傷人臀部，而且已有多名女子遇刺，目前警方已主動前往監閱監視器畫面，並積極追緝這名頭髮刻著烏龜圖案的變態男到案，同時也針對夜市周遭加強巡邏。

▲▼拿著捐獻箱的黃衣男子疑似持竹籤傷人，手中拿著疑似有傷人竹籤。（圖／記者楊熾興翻攝）

有民眾在社群網站貼文表示，「今天心血來潮跟朋友推著恰比去逛中壢夜市，遇到影片中的人士逆向走在我們面前，那時他站在路中間，正要準備換我經過這個人身旁的時候，我朋友突然停下來，告訴我她很痛感覺被電到，此時的她眼眶已經泛淚， 因為我看到竹籤從我朋友臀處的位置正準備收起來 我就納悶問我朋友：妳是不是被刺到應該不是被電到，於是請她趕快去附近公廁檢查，有傷口也有流血。」

網友表示，當他們回去找人時，聽到遠處也有人另位外籍女子被刺臀，她的2位外國人則跟著她一起攔下一名男子，此時，該男子卻突然跪地磕頭求饒，讓他們跟外國人當場傻眼，只不過，這時該名男子突然拔腿狂奔溜了，讓她們反應不及，只能先前往派出所提告，並PO文提醒。

而網友回應「這種人不值得同情，請務必報警」、「這已是隨機傷人事件，希望竹籤上不會有愛滋病毒」，也有人表示曾遭該男子刺傷，顯示受害者不只兩人。

對此，轄區中壢分局中壢派出所所長王韋力表示，有關民眾於社群網站表示，在新明路夜市內遭竹籤刺傷案，已主動前往調閱監視錄影畫面及查訪，並針對夜市周遭及夜市內部加強巡邏及安全維護。