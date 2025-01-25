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蛇年開運秘笈！命理師教你破解風水密碼　招財旺運、步步高升

▲▼不畏景氣挑戰！環泥品牌首案「環泥水澐」三重水漾特區受矚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蛇年開運秘笈！命理師教你破解風水密碼　招財旺運、步步高升。（資料照片／記者謝婷婷攝）

記者王威智／採訪報導

農曆新年即將到來，家家戶戶忙著除舊佈新，也希望藉由擺設開運物品為新的一年增添喜氣，招來財運與事業運。寰居命理風水學苑的簡宏勳老師建議，可依個人的欽天紫微命盤，針對三顆重要星辰的方位調整客廳、房間及辦公室的風水布局，為新年帶來好運。

三大星辰對應的風水擺設
1. 太陽星：事業與功名之星 太陽星代表事業發展與升遷運勢。若紫微命盤中的太陽星落在客廳方位，可擺放一顆球形燈，燈泡需朝上並使用黃色光源。尤其命盤中太陽有凶象的人，可藉此如同點光明燈般，增強事業升職及考試運勢，助力前途光明。

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2. 破軍星：財運之星 破軍星象徵生生不息的財源，特別適合企業主。在辦公室或店面中，選擇命盤破軍星的對應方位，擺放一座運轉流水裝置，可讓生意源源不絕，財源滾滾而來。

3. 貪狼星：人緣與桃花之星 貪狼星代表生機與人際桃花運。在住家或房間中，選擇命盤貪狼星的方位，打開窗戶或擺放空氣濾清器、純氧機，促進空氣流通，淨化不良氣場。尤其是未婚女性，可藉此提升遇到良緣的機會，讓桃花運更為旺盛。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

三大風水禁忌：避免踩雷影響健康財運
另外，簡宏勳也指出三種長期以來被誤用的風水擺設，提醒大家避免犯了禁忌踩到地雷，反而賠上健康及財運。


1. 貔貅：易引來意外與健康問題 不少人認為貔貅能招財，喜歡擺設或佩戴。但簡老師不建議使用貔貅，因為貔貅屬猛獸，容易招來口舌之爭、手術意外等風險。此外，傳說中貔貅無肛門，長期擺設或佩戴可能引發腸胃問題，甚至便秘或腸癌等疾病。

2. 水晶：擺放過多反而混亂磁場 雖然水晶有助改善磁場，但過量擺放可能適得其反。若家中擺放一兩座水晶屬正常，但若大量擺設，尤其是豪宅中過多或過大的水晶，可能造成磁場混亂，導致精神耗弱及健康問題。

3. 隨意請回異國神像或飾品：有些人過年期間到國外宗教聖地旅遊，因「緣分」請回神像或宗教飾品，甚至將其與家神共奉，可能無意中引入陰氣，導致身體或精神上的疾病。簡老師特別提醒，紫微命盤中巨門星或太陰星有問題的人，更應避免隨意請回異國宗教物品，以免引來不必要的麻煩。

《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲寰居命理風水學苑的簡宏勳老師 。（圖／簡宏勳提供）

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