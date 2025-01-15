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告蔡正元、陳文茜求償600萬　金溥聰想請朱立倫作證...被譏串供

記者黃哲民／台北報導

國安會前秘書長金溥聰不滿被前立委蔡正元、名嘴陳文茜指稱做假民調、是「藍白破局戰犯」，告2人求償共600萬元，台北地院今（15日）開庭，敲定下次將於3月31日開庭時，將傳喚馬英九文教基金會執行長蕭旭岑與1位記者作證，金另聲請傳喚國民黨主席朱立倫作證，結果被蔡正元譏諷2人已串證，法官諭知將再評估是否准許。

▲▼國安會前秘書長、侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰，15日到台北地院出庭，告前立委蔡正元、名嘴陳文茜求償共600萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安會前秘書長、侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰，15日到台北地院出庭，告前立委蔡正元、名嘴陳文茜求償共600萬元，右為委任律師慶啟人。（圖／記者黃哲民攝）

蔡正元今出庭表示，金溥聰是侯友宜代表國民黨競選總統時的總指揮，不論金當時的職稱是競辦「總幹事」或執行長，都有權控制各級黨部如何發布大選民調，金明知侯選前民調在3組候選搭檔中幾乎都墊底，卻對外宣稱侯排名第2，就是做假民調。

▲▼國安會前秘書長、侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰，15日到台北地院出庭，告前立委蔡正元、名嘴陳文茜求償共600萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安會前秘書長、侯友宜競選總統辦公室執行長金溥聰，15日到台北地院出庭，告前立委蔡正元、名嘴陳文茜求償共600萬元。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰表示，已打電話向朱立倫致意，請朱為本案出庭作證。金強調，自己在2024年總統大選並非最高指揮官，而是為國民黨、在侯友宜競辦義務幫忙，他從沒反對藍白合，當時認為應努力先讓侯的民調提升到第2，才不會被人嫌棄，他更沒做假民調破壞藍白合。

法官諭知下次開庭，將傳訊雙方都聲請的蕭旭岑。金溥聰請求一併傳喚1位周姓記者作證，查明前年（2023年）11月協商藍白合期間，是誰爆料蕭旭岑到中國北京疑似去找國台辦。金說被蕭懷疑是爆料者，但「真的不是我」，他在大學教新聞，知道媒體有義務保護消息來源，「只要證明不是我爆料即可」。

法官同意一併傳喚周姓記者，至於是否傳喚包括朱立倫在內的其他證人，將等蕭旭岑作證後才斟酌必要性，除非金溥聰認為證人有串證之虞。蔡正元一聽，馬上接話「原告（指金溥聰）已經跟朱立倫串證了」。

▲▼前立委蔡正元評論金溥聰是「藍白破局戰犯」，因此挨告被求償600萬元，15日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委蔡正元評論金溥聰是「藍白破局戰犯」，因此挨告被求償600萬元，15日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰的律師反擊指出，朱立倫是國民黨主席，「豈是可以隨便串證影響之人」，批蔡正元的說法「純屬個人臆測」。

陳文茜今委任律師出庭代打，請求法官傳喚記者作證，不能僅止於證明「不是金溥聰爆料」，而是查明確切的消息來源。蔡正元呼應陳的律師，表示記者就算不是親自採訪金溥聰，也可能是依據上司轉交金的爆料寫成報導。

周姓記者本案被指的報導，內容為前年11月間藍（國民黨）白（台灣民眾黨）第二次會商，蕭旭岑被爆料同月初到北京疑似拜會國台辦，返台就拋出前總統馬英九主張做「全民調」決定藍白合。

蕭旭岑當時受訪強調自己去參加北京大學舉辦的學術論壇，同團還有2位大學校長、9位學者，有會議照片為證，跟國台辦無關，蕭批國民黨內意圖破壞藍白合的「有心人士」抹紅，並喊話侯辦的「朋友」，別再自己人打自己人，還有「藍營高層」直指金溥聰放話。

蔡正元今開完庭受訪說，請記者來作證，要查清楚報導的消息來源，不能只是「輾轉得知」，而且是金溥聰他們要傳的，「不是我，但是我不能不配合一下嘛！」

金溥聰庭外受訪表示義務為侯友宜輔選、分文未取，卻遭名嘴不斷污衊、辱罵，他一向對自己沒做的事情，遭人誣陷時，「我一定力爭到底」，他很遺憾蕭旭岑沒跟他求證就做指控，更虧蔡正元說他跟朱立倫串供，他覺得「這很好笑」，因為「是就是，不是就不是，朱立倫不會因為我，而去做不實的陳述」。

本案源於去年1月13日，國民黨「侯康配」（侯友宜搭配趙少康）輸掉總統大選後，蔡正元分別在陳文茜主持的電視政論節目，及另2個電視政論節目，指稱金溥聰是藍白合最大阻礙、做假民調欺騙國民黨，還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

金溥聰回應反批蔡正元「捏造事實、血口噴人」，連同蔡正元前年在臉書轉貼陳文茜文章的po文，告蔡求償4件言論各150萬元精神慰撫，共600萬元，其中2件陳文茜須連帶賠償。

蔡正元抗辯引用媒體報導，對可受公評之事合理評論。陳文茜表示蔡po文與她無關，她在節目中沒附和蔡的說法，節目播出後她發表8點聲明，自認沒跟蔡共同侵害金的名譽。

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