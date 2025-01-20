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女星出庭「看推拿影片淚崩」　整復師反擊：她能出國、玩SUP

記者黃宥寧／台北報導

前《我愛黑澀會》女星鄭靚歆指控知名整復師「Adam亞當老師」王姓男子因不當整復手法導致她肋骨骨折、背部疼痛如刀刺，憤而提告過失傷害。士林地院今（20日）開庭勘驗推拿影片，鄭靚歆與妻觀看期間數度哽咽落淚，請法官從重量刑。庭後，王男受訪提出疑問反擊。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲女星鄭靚歆控整復師害她肋骨骨折提告，今法院開庭，鄭攜德國妻現身。（圖／記者黃宥寧攝）

庭上播放的影片顯示，整復過程中清晰聽到「喀」聲，王男解釋這是「壓力釋放」，無異常情況。但鄭靚歆當場回應「我這裡有點痛，是正常的嗎」，王男檢查疼痛部位後讓鄭翻身。影片中，鄭翻身動作緩慢，表情明顯扭曲，翻回正面後，王男以手指按壓，形容推拿動作像「彈琵琶」，甚至開玩笑稱「十面埋伏就是這樣彈」。隨後，王男再次用右手按壓鄭背部，鄭痛苦喊出「好痛」，並提到「為什麼笑也會痛」。

鄭靚歆在庭上向法官表示，整復過程中她痛到無法自行起身，整整躺了近2個小時，「我連呼吸都會痛，他卻說因為我太瘦，之前沒遇過這種情況，還說我可以去買樂透。」她批評王男對受傷事實毫無歉意，至今仍否認犯罪，甚至輕描淡寫她的傷勢，態度冷漠。這次整復導致她至今1年多仍有肋骨酸痛情形，特別是在運動或天氣變化時更加明顯。她認為，王男的行為可能對其他人造成潛在危害，請法院依法從重量刑，以防止類似或更嚴重事件發生。法官諭知2月18日下午3時30分續行準備程序。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧製）

▲發生時序。（圖／記者黃宥寧製）

庭後，王男受訪時感謝媒體對此案的關注，但表示此事件已嚴重影響整復行業的正向發展，並提出幾點疑問。他詳細說明了事件的時間軸，希望大眾能夠更明白案情。

王男指出，2023年6月20日鄭靚歆接受推拿，隔日（6月21日）前往國泰醫院檢查。X光報告顯示骨骼無異常，活動力正常。6月21日至7月3日雙方保持聯繫，他持續關心鄭的狀況，並建議她進一步檢查。然而，7月4日對方提出50萬元賠償要求，並表示若不支付，將對媒體曝光此事。7月5日，王男再次建議鄭接受更詳細檢查，並承諾若證明有責，他願意負起責任。

王男質疑鄭靚歆的指控，表示她對外宣稱整復後「骨折、半癱、無法自理」，但實際行為與其說法不符。他指出，鄭多次參加活動，甚至在某次頒獎場合下跪，顯示其行動能力並未受限。此外，鄭靚歆曾出國旅遊、玩SUP立槳，行為舉止與其聲稱的「嚴重傷害」相距甚遠。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王男秀出時序點出疑點。（圖／記者黃宥寧攝）

王男提到，鄭靚歆曾於2023年5月2日發生嚴重車禍，當時報導說，她撞上大石頭並滾落數圈。然而，檢方先前向國泰醫院發函詢問，醫院回函顯示，無法確定肋骨骨折是由車禍還是整復所致。他進一步質疑鄭以「威脅曝光」為由索賠50萬元是否屬惡意行為，並表示自己無法理解對方的邏輯。

最後，王男強調，希望司法能夠公正裁決，還原事實真相。他提到，自己已3次提出和解，誠心希望圓滿解決問題，但對方拒絕協調。他呼籲外界理性看待案件，不要因單一起爭議事件而影響整復行業的發展，並期待案件能早日落幕。

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