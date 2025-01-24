「劉寶傑為何不幹了？」　苦苓5點推測：他良心飽受煎熬

圖文／鏡週刊

媒體人劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》已有18年的時間，但昨（23日）傳出請辭，電視台證實此事，劉寶傑將於年後暫別螢幕。對此，作家苦苓列5點推測，「為何不幹了。」

作家苦苓今（24日）在臉書發文，表示自己推測了5點，「劉寶????為什麼不幹了？」但他強調，以下原因純屬個人臆測，各方自有公評。第一，劉寶傑年輕時對新聞工作充滿理想和熱情，長年做這種譁衆取寵的節目，自己的良心一直飽受煎熬。

第二，苦苓猜測，因為劉寶傑對節目要求完美，經常自動NG要求來賓重講，最後只剩幾個沒品沒格的固定咖，水準每況愈下；第三，確實被新台派打得不要不要，他的誇張血腥遠遠比不上李正皓的精準搞笑，既然打不過、不如先烙跑。

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第四，苦苓認為，其實劉寶傑獨領風騷那麼多年，早已耗盡了自己的實力和體力，「廉頗老矣」，此時回家吃飯也算功成身退；第五，節目風格既然是唯利是圖、不分青紅皂白，主持人想必也一樣，哪天新價錢講好了也可能再跳出來，「那時候又可以聽到熟悉的『我最喜歡血流成河了！』」



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