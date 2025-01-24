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川普盼盡快與普丁談俄烏終戰　表達有意努力削減核武

▲▼美國總統川普在世界經濟論壇（World Economic Forum）演說。（圖／路透社）

▲美國總統川普在世界經濟論壇（World Economic Forum）演說。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統川普今天表示，他希望很快就跟俄羅斯總統普丁會面，以結束俄國與烏克蘭之間持續近3年的戰爭。川普同時表達有意朝減少核武的方向努力。

路透社報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭。川普（Donald Trump）去年11月5日勝選前，曾多次宣稱上任前或首日就會準備好俄烏協議。如今他的幕僚承認這場戰爭得耗費數月來解決。

20日就任總統重返白宮的川普今天以視訊連線方式，對瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）的與會者說：「我真的希望很快就能跟普丁（Vladimir Putin）總統會面，好讓那場戰爭結束。」

「這不是從經濟或其他觀點出發，而是從數以百萬計的性命遭到殺害的角度來談…這是大屠殺。我們真的得結束那場戰爭。」

川普也說，美國現正努力確保俄烏戰爭和平解決，但他並未提供細節。

川普本週稍早曾揚言，若俄國不達成協議結束戰爭，美國將對俄國進口商品徵收高額關稅並且實施制裁。

川普今天也告訴聽眾，他希望朝減少核武的方向努力，並稱他認為俄羅斯及中國可能會支持削減自身核武能力。

川普表示：「我們想看到無核化…而且我要告訴你們，普丁總統確實喜歡削減核武的想法。我想，世界其他地方，我們會讓他們跟進，還有中國也會跟上。」

美俄管控核武的「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）將於2026年2月5日到期，可能在沒有替代方案的情況下結束，但普丁拒絕與華府談判替代方案。

他曾揚言在俄烏戰爭中動用核武，並已在推動核武部隊現代化。

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