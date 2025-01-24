台人大阪旅遊「亂丟行李箱」個資還沒撕　紙條2字氣壞網：自以為聰明

▲台灣人大阪旅遊「亂丟行李箱」在店門口，連個資都沒撕掉，網友直呼超扯。（圖／翻攝自日本自由行討論區）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣人相當喜灣到日本旅遊，但要小心別做出失格的行為，有網友投訴，她日前經過大阪心齋橋觀光時，發現有台灣人把不要行李箱丟棄在某商店的門口，上面不個資沒有撕掉，還貼著寫著「無料（免費）take free」字條，認為此舉根本是變相造成店家麻煩，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「日本自由行討論區」貼出照片，照片是一個灰色行李箱，上面把手處貼著一張紙條，上面寫著「無料（免費）take free」字條，表示這個行李箱任何都可以拿走，但離譜的是原主人竟沒有把個資撕掉，另一張照片就能清楚看到，行李箱原主人是21日從桃園機場出發，姓氏也是台灣常見的姓。

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▲貼紙上寫著，行李是1月21號從桃園機場飛往關西機場。（圖／翻攝自日本自由行討論區）

原PO生氣說，照片拍攝的地點位在大阪心齋橋附近一間商店門口，麻煩大家出國時請當一個有水準的觀光客好嗎，儘管紙條上面寫著「免費贈送」，但若是一直沒有人把行李箱拿走，不就是變相造成店家的麻煩，而且個資還沒有全部撕掉。

貼文曝光後立刻引發台灣網友熱議，有人說「如果是我，真的會報警，要讓這樣的人得到教訓，才會學乖，也可能是不知情，自以為這樣聰明」、「笑死人，根本就是垃圾，還好意思寫不用錢，自以為聰明唉，乖乖付錢請人回收好嗎」、「要丟也不把自己的個資清除，有點呆」、「真的不要臉天下無敵」。