朴子分局高強度實境防搶演練　提昇金融機構自我防衛能力

▲嘉義縣警察局朴子分局辦理防搶演練，現場民眾驚呼逼真 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子分局為加強轄內金融機構安全，展現快速警力防制暴力案件發生，提升聯合攔截圍捕之能力，於各個金融機構實施防搶宣導、自衛編組演練外，特於年節前夕在「六腳鄉農會六腳辦事處」無預警執行「防搶演練」，目的係提昇金融機構自我防衛能力，藉由高強度實境演練，讓執勤員警熟練現場狀況處置及蒐證、攔截圍捕應變等作為。

本次狀況演練係假想歹徒利用「六腳鄉農會六腳辦事處」位在台19線旁，地處偏遠、人煙稀少、交通不便等因素，易遭不法之徒鎖定；此時2名戴帽子與口罩之歹徒，分持槍枝進入後後高喊「搶劫！」，脅迫行員交出現金，得手後即沿台19線往朴子方向逃逸。

本分局接獲金融機構遭搶之警報訊號後，立即通報線上警力前往現場，即時啟動攔截圍捕機制，指派轄區各所分赴各要道攔截圍捕，演練過程落實逼真。

▲▼ 嘉義縣警察局朴子分局辦理防搶演練，警網圍捕歹徒車輛並將其壓制。（圖／朴子分局提供）

朴子分局分局長林思妙表示：實施「金融機構防搶演練」的主要目的，在透過演練除了提升金融機構業者自我安全防衛能力外，更讓同仁了解執勤遭遇重大刑案時，線上警力即時整合到位攔截歹徒等執勤技能，加強同仁勤務作為，以展現警方維護治安之意志與決心，全力投入114年加強重要節日安全維護工作，讓轄區民眾平安快樂過好年。