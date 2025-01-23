72歲嬤開車300km看女兒卻迷路　實習警官雨夜伸援手助團圓

記者楊熾興／桃園報導

台南市一名72歲李姓婦人獨自駕車300公里從台南官田欲前往台北文山區找女兒卻迷失方向，求助龜山派出所，警大實習生陳珈均見狀立刻上前將婦人帶到休息區並遞上茶水，雖問出女兒手機號碼卻無法接通，員警便透過戶役政系統聯繫到她女婿前來派出所接回，結束婦人這場300公里尋親記。

▲▼女婿漏夜趕來將丈母娘接回。（圖／龜山警分局提供）

李姓婦人昨晚20時許，獨自駕車來到龜山分局龜山派出所表示，她從台南市官田區驅車前往相距300公里的台北市文山區找女兒卻迷失方向，警大實習生陳珈均見其神情恍惚，判斷其精神狀態不適合再駕車，便帶她到休息區並遞上茶水與點心，與正值備勤勤務的警員吳俊佑經過一番溝通後，終於問出她女兒的手機號碼，然而撥打多次仍然無法接通，員警便透過戶役政系統查詢她女兒的地址，並致電請求文山二分局的同仁協助查訪該住址，終於聯繫到她女婿前來將婦人帶回家，二人也相當感激警方如此親切的暖心之舉，讓婦人不致在雨夜中繼續獨自前行。

龜山分局龜山派出所副所長黃玉婷對員警及實習生的暖舉相當肯定，也表示警察工作不僅是維持治安與交通順暢，更要秉持為民服務的精神，也呼籲民眾若於疑似迷失的兒童或長者，應友善通報警察機關，讓男女老幼皆能安心度日，也發揮警民合作的最大效能。