救援大霸尖山高山症女子　苗栗消防300公里「往返8小時」累翻

▲桃園王姓女子在登大霸尖山時因身體不適通報119，因路途遙遠苗縣消防局前往救援來回共超過300公里。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園市一支前往大霸尖山線的登山隊伍，10月24日下午2時許其中1名王姓女隊員（54歲）疑似高山症發作急需救援，苗栗縣消防局接獲通報後立即派遣大湖分隊前往救護，從傍晚6時出發，在林務局和國家公園警察協助下深入偏僻林道，直到晚間10時許才接到王女，經送往醫院後，2名救護人員返隊時已經是凌晨2時了，也讓執勤同仁累翻天。

苗栗縣消防局表示，雪霸國家公園的大霸尖山登山路線屬於苗栗的轄區，但唯一可以進出的車道卻是在新竹，而距離最近的新竹五峰分隊也只有1輛救護車，所以需要頭份、大湖消防分隊前來支援，但從苗栗到大霸尖山路程來回超過300公里，常常使得救援人員疲於奔命，更擔心是否會有耽誤送醫的狀況發生，在未獲改善前，救護人員都憂心忡忡。

▲▼苗栗縣消防局指出，從苗栗到大霸尖山沿路都是山路和碎石子，到達現場時往往已經是晚上了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

雪霸國家公園目前共有8條登山路線，其中大霸尖山屬最多登山客攀爬，但這條路線橫跨了新竹與苗栗2縣，只要登山客在此發生了需要援救的事件，距離最近的新竹縣五峰分隊到此救護，來回約要6小時。而苗栗縣的頭份或大湖分隊更要7至8個小時，登山客也只能自求多福了。

苗栗消防局災害搶救科長張焜郁表示，一切都以患者的生命安全為最優先考量，若遇到急重症救護任務，第一時間還是會協調新竹縣前往支援；但因五峰分隊資源比較缺乏，所以這2年仍有3次任務是由苗栗前往，但1趟救援所需時間將近8小時，比平常出勤時間多了有11倍，不僅讓執勤同仁累翻，更擔心傷患是否耐得住久候，但救護是天職，需要的時候還是會盡力前往，只希望政府能給更多資源，讓搶救的時間可以盡量縮短。

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