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美國對台軍售「魔術數字300」　李正皓：解放軍集結就從台灣打擊

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萬劍彈、萬劍彈聯合遙攻武器系統。(圖／《軍聞社》提供)

▲台灣研發的萬劍彈，因為美軍技術解禁，可以達到400公里做源頭打擊。(圖／《軍聞社》提供)

記者林彥臣／綜合報導

前總統馬英九日前表示，兩岸發生戰爭美國馳援台灣機率不高，錯誤的政策將造成千萬人頭落地。對此出身藍營的政論名嘴李正皓反駁，美國不但發生戰爭時會站在台灣身邊，而且美國正有計畫讓台灣的軍隊變得跟美軍一樣強悍，而且台灣對美國軍售的魔術數字就是「300」，也就是讓飛彈從台灣就可以攻擊到中國東部軍區。

李正皓在23日播出的三立政論節目《新台灣加油》指出，美軍對台灣7項軍售，其中第7項，極有可能就是AGM-84H/K空對地（艦）遠程飛彈，這是現在美軍大黃蜂戰機的標配，這一款飛彈射程可以達到300公里，而且可以掛載於國軍的F-16上面。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍的F-16戰機將來可以搭載射程300公里的AGM-84H/K空對地（艦）遠程飛彈，從台灣上空就可以打擊東部軍區。（圖／記者李毓康攝）

李正皓解釋，「300公里是什麼概念？」過去漢光演習只有兩項方針，一個是「濱海決勝」，一個是「灘岸殲敵」，100公里以內才有能力去對解放軍做打擊，接近到50公里了才對解放軍進行全面打擊解放軍，但是有300公里的射程，就可以執行新方針「源頭打擊」，當解放軍在福建沿海集結的時候，F-16就可以從台灣升空，做源頭打擊，殲滅所有軍艦。

李正皓接者指出，台灣研發的萬劍彈也就是所謂的「子母彈」，一個母彈裡面有上百顆的子飛彈，6平方公里內全部殲滅，過去2017年研發出來的時候，射程是200公里，但是美軍給了台灣新技術，因為美國解禁了，內部導航與定位零組件，萬劍彈現在的射程可以達到400公里。

李正皓強調，「現在美國對於台灣的軍售都很清楚，我再也不賣你什麼100公里、150公里這種不會超過海峽中線的武器」現在賣的武器都是300公里起跳，美國對台灣的軍售都會有一個魔術數字叫做「300公里」，300公里對台灣的意義就是「源頭打擊」，可以從台灣打擊到東部軍區，台灣才有真正的安全，明年的漢光兵推就會多一個項目叫做「源頭打擊」。

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