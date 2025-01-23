伊拉克通過童婚法！女孩9歲就能結婚　批評人士：性侵兒童合法化

▲伊拉克女性上街抗議政府將合法結婚年齡下修至9歲，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

伊拉克議會21日通過一項備受爭議的新法，允許9歲以下的女童合法結婚，並賦予宗教當局決定婚姻、離婚及子女監護等家庭事務的權力，引發社會廣泛反對。婦女權利團體和人權律師警告，這將使「性侵兒童合法化」，並對婦女及兒童權益造成災難性影響。

據《衛報》報導，童婚問題在伊拉克由來已久。聯合國2023年的一項調查發現，伊拉克有28%女孩在18歲前結婚，而不同的宗教派別對規定婚姻的年齡也各有不同。什葉派穆斯林允許女童在9歲結婚，而遜尼派則為15歲。

在伊拉克，童婚長期被視為解決貧窮的辦法之一，但許多未成年婚姻以失敗告終，為女性帶來終身影響。自1950年代以來，伊拉克就明文禁止18歲以下兒童結婚。新法通過後，這項禁令將被廢除，允許未成年人依據婚約所屬宗教派別結婚，換言之，伊拉克女性最低的結婚年齡將下降至9歲。

活動人士批評，這項新法不僅未提供任何支持以幫助貧困家庭的女孩完成教育，反而使她們陷入更大的不公與風險。另有部分活動人士擔憂，新法通過後，可能會追溯適用於法律頒布前提交給法庭的案件，進一步衝擊已婚女性在贍養費與監護權上的權益。

婦女權利組織Coalition 188的發言人法伊克（Raya Faiq）指出，新法將對家庭產生即刻影響。一名母親在法律生效後，被丈夫威脅放棄獲得經濟支持的權利，否則將失去女兒的監護權，讓這名婦女淚流滿面。律師朱馬（Mohammed Juma ）也強烈譴責此法，聲稱這象徵了伊拉克女權的終結。

獨立議員塞勒姆（Sajjad Salem）和其他反對者表示，新法的表決過程未達到最低法定人數，計劃向伊拉克聯邦法院提出質疑。婦女權利倡導者伊萊亞斯（Benin Elias）也呼籲社會不要放棄抗爭，強調此時應積極抵制法律對女性與兒童造成的傷害，而非向這種「野蠻的決定」妥協。