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新年走春活動多　屏東警提供交通資訊

▲屏東警分局針對熱博園區周邊實施交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局針對熱博園區周邊實施交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2025屏東熱帶農業博覽會「非常未來Village Future」，於1月25日開幕至2月9日為止（1/28除夕休園），展期共15天，每日開放時間為10時30分至19時30分，轄區的屏東警分局巳針對熱博園區周邊實施以下交通管制措施，籲請民眾配合，確保交通順暢及安全。

▲屏東警分局針對熱博園區周邊實施交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局針對熱博園區周邊實施交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

1.這次活動主要停車場設於「屏東農業科技園區」，供來訪遊客停放大型遊覽車及自小客車輛，民眾駕車行駛國道3號下屏東交流道後，沿平面道路直行至神農西路左/右轉進入農科停車場；另由於農科停車場分散多處，主辦單位貼心規劃接駁公車巡迴園區(神農西路>德華路>神農路>園南路)，並設置5處上下車點接送遊客，民眾可多利用。

2.屏東縣政府為避免沿線違規停車導致車流阻塞，於活動期間公告台27線、屏187丙線、海豐外環道及熱博園區周邊劃設禁止臨時停車標線，並針對違規停車行為加強取締及拖吊。

3.除緊鄰熱博園區的屏東交流道之外，臨近仍有麟洛交流道及長治交流道可供遊客使用，分散自屏東交流道前來的車輛，避免車流壅堵。屏東市區民眾建議多加利用屏東轉運站至熱博園區往返的屏東客運接駁車，省時又方便。

▲屏東警分局針對熱博園區周邊實施交通管制 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另屏東市公所將於屏東市永福路段與中山路段(逢甲路至信義路端)舉辦「新春福氣市集」活動，時間為114年1月26日至2月1日(每日12時至22時)，屆時將於永福路段及中山路（逢甲路至信義路端）段實施交通管制；另於1月26日19時舉辦「開幕新春晚會」，提醒民眾如有行經管制路段，請提早做好改道準備，並依照現場員警及義交人員交通指揮。

屏東警分局表示，新年走春活動多，交通流量較平日倍增，警方將視車流即時連線警察廣播電台，提供最新路況，另呼籲用路人遵守警方指揮，共同維護行車安全。

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