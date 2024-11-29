不爽被打！男飆車狂追債主「害他撞樹慘死」　國民法官判他9年

▲男子洪四海駕車故意追逐逼車致人於死，台南地院國民法庭依傷害致死罪判他9年徒刑。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

洪姓男子2022年11月26日返回台南北門區投票後，遇到有債務糾紛、正在騎機車的洪姓被害人，雙方發生口角後，洪嫌竟駕車碰撞對方機車，2人對罵又發生追逐，洪嫌駕車不斷緊逼，導致被害人失亊撞樹傷重不治。國民法庭29日宣判，依傷害致死罪，判處有期徒刑9年。

判決指出， 2022年11月26日洪姓男子投票後，於當日下午2時38分左右，駕駛自小客車停等紅燈時，洪姓被害人剛好騎乘機車停在洪嫌右側，2人疑因債務糾紛互嗆後，洪嫌開車輕撞機車車尾，致對方人車倒地，洪倒車後，竟再度駕車朝向站立於公路中間的洪姓被害人駛去，洪男側身閃過後，兩人並隔著台17線公路相互對罵，洪並開車追逐對方，並持續加速追逐並逼洪男機車，使騎乘機車的洪男高速向前行駛，於接近台61線高架道路下方時，在洪嫌高速緊貼壓迫下失控打滑人車倒地，身體撞擊路旁樹木，洪男送醫不治。

台南地院國民法庭依據被害人受傷情形，以及法醫師到庭的鑑定意見，合議庭認為被害人施用毒品的事實，並非致死或不能安全操控機車的主要原因，洪嫌有撞車、高速追逐逼車行為，且有酒駕情形（酒測值每公升0.12毫克），被害人倒地之後，被告並未於第一時間下車查看並施救。犯罪後並無道歉及賠償作為，且以無從採信的辯解試圖翻供否認犯罪，難以認為心存悔意。

國民法庭審酌被害人曾多次不合理地向被告討債，案發當日前，被害人曾經毆打及辱罵洪嫌，導致洪嫌行為失控。惟高速逼車的過程中，洪嫌曾經煞車減速以避免撞及洪男機車。被害人最後倒地位置，路旁有砂石及樹木，導致被害人滑倒及身體撞擊樹木而傷重死亡，並非單純因洪嫌高速貼近駕駛行為而發生死亡結果。且洪嫌雖未於第一時間下車施救，但繞行村莊之後立即駕車返回現場查看，並非全然不顧被害人死活。合議庭認定告最後並非基於傷害的直接故意而高速逼車，而是基於不確定故意犯罪，而依傷害致死罪，處洪嫌有期徒刑9年。本案可上訴。