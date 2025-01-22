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女士官才升職遭削頭亡！檢偵訊命案現場4軍官　戰機飛行員暫列證人

▲▼空軍台中清泉崗基地大門外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台中清泉崗基地昨天傳驚悚死亡案件，一名女士官長竟遭戰機發動機吸入進氣口，頭顱遭削一半喪命。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市清泉崗空軍基地一名41歲胡姓地勤女士官長，昨（21）日驚傳在執行協助戰機落地任務時，遭經國號戰機進氣口吸入喪命。檢察官昨下午火速趕到現場履勘，並就地訊問當時在場4名軍官，包括該架戰機飛官，並且今天進行相驗，以釐清事故發生原因；另據悉，胡女在家中為么女，哥哥也曾是軍人，胡女才升官約莫4個月，未料就發生不幸，讓胡母及姊姊哀痛不已。

41歲胡女的哥哥也曾是陸軍，但與哥哥不同的是，胡女選擇投入空軍懷抱，是航空技術學院96年班畢業，在三聯隊服役達18年，4個月前才到同聯隊的機務單位服務，並晉升為士官長，也因此才從烏日搬到清水空軍官舍居住；但母親以及姊姊常到清水探望胡女，一家人感情相當好。

據了解，編號「1504」的經國號（IDF）戰機昨日接近中午落地滑回機堡準備關車、進行擋輪檢查時，胡女不明原因遭吸入發動機進氣口，結果胡女頭顱遭削去大半，在場同袍趕緊報案救人，胡女被送往童綜合醫院急救，但因傷勢過重，5分鐘後就宣告不治。

昨日檢察官前往清泉崗機場履勘，並且就地訊問在場的4名軍官，當中包括戰機飛官，查明事故發生原因；另外今天上午也進行相驗，釐清胡女死因。

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