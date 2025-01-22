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聚餐變惡夢！基隆餐酒館疑爆食物中毒　「7人上吐下瀉」店家急停業

基隆一間知名餐酒館爆疑似食物中毒事件，有民眾於本月18日前往該店與同事聚餐，沒想到隔天竟有7人身體不適又吐又拉，其中還有一人昏倒送醫，目前涉事餐廳仍持續停業中。（圖／中國時報張志康攝）

▲基隆市某餐飲集團開設的餐酒館，發生疑似食物中毒的事件，涉事餐廳目前仍停業中。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

基隆一間知名餐酒館爆疑似食物中毒事件！有民眾於本月18日前往該店與同事聚餐，沒想到隔天竟有7人身體不適又吐又拉，其中還有一人昏倒送醫。對此，涉事餐廳截至今（22）日仍處停業狀態。

據了解，有消費者控訴，他上周六（18日）與同事共8人相約在基隆某餐酒館聚餐，怎料用完餐後有7人陸續出現上吐下瀉等食物中毒症狀，其中還有一名同事昏倒在家中，被緊急送往醫院急診，懷疑是店家供餐出問題，隨即向衛生局通報。

基隆市衛生局獲報後，立即派員前往現場稽查，發現店家有部分衛生缺失，已要求業者限期改善並勒令停業，檢查合格後才會允許復業，同時採集環境、廚工及民眾等檢體帶回送驗，檢驗結果預計農曆年後才會出爐。

目前該餐廳仍持續停業中，門口還貼出公告，指「因管線問題暫停營業」。不過業者則回應，除了配合相關單位進行調查並等待結果外，趁著停業期間也針對店內管線進行年度檢修，待衛生單位檢查無虞後就能重啟營運。

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