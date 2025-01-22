林秉樞父喊「99.9%救不活」！北所聲明曝現況：意識清楚、病情穩定

▲林秉樞父親出面受訪時表示，兒子入院時，醫師告知他救活機率渺茫。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

前民進黨立委高嘉瑜先前爆出遭前男友林秉樞施暴，引發社會輿論譁然！而林秉樞2023年10月入獄服刑，21日傳出他病況危急，裝上葉克膜搶救，稍早台北看守所回應了。

林父22日表示，兒子送到醫院後，醫師告知他，「百分之99.9救活的機率渺茫」，他聽到後只好忍痛簽下放棄急救同意書，他對兒子的狀況相當憂心，「如果他可以走掉，一了百了不再受苦，再一個餘生不多，我一個人要怎麼去服侍他、照顧他一輩子。」強調兒子是他的心頭肉。

稍早台北看守所發出新聞稿，說明針對林秉樞的醫療處遇狀況如下：

一、 林員於收容期間查有多次就診紀錄 113 年 12 月 18 日 戒護同仁發現其意識異常，即再次就診按醫囑戒護外醫住院， 皆於第一時間給予醫療照護。

二、 林員住院經醫療團隊安裝葉克膜治療後， 已於今(114)年1 月 9 日移除，並於 20 日起進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。

三、 本所將持續配合醫囑提供林員照護協助，維護林員健康；關於家屬函請地檢署調查一節，本所予以尊重，並全力配合調查 。