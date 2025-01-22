外國妹愛上台北最大原因！　4理由完勝首爾

記者陳俊宏／綜合報導

德國女子Jasmin分享，從南韓首爾搬來台北，愛上台北的4個理由，最主要原因是「咖啡」，其他包括很多美食、台灣人英文好、數位遊牧簽證條件較寬鬆。

Jasmin接受《不要鬧工作室》訪問指出，她是設計師、建築師，在首爾住2年，去年8月第一次來台北，在接下來的半年內來台3次，最近才搬來台北，現在已經愛上，考慮住更長時間，像是大樓間的對比超級酷，有老式房子和新建築。

▼Jasmin大讚台北很多美食。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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「身為一名重度咖啡使用者，台北很適合我。」Jasmin表示，愛上台北最主要原因是咖啡，台北咖啡能幫卡布奇諾做出完美的奶泡，咖啡師都很專業，有很多不一樣的豆子、口味及不同的烘焙度，喝到的品質遠高於付出的價格。

Jasmin說，跟德國比，德國咖啡價位較高，且不太容易在社區或巷弄內找到咖啡廳，「而我覺得在首爾喝到的咖啡又不濃，有點太水。」

Jasmin指出，第二，現在台灣給出數位遊牧簽證，讓她這樣的人可以待上6個月，跟首爾的比，條件較寬鬆；第三，與首爾比，台北很多人英文都很好，對她來講很方便，這樣交朋友比較容易。

Jasmin提到，第四，身為一個吃貨，台北這城市讓她很開心，這些理由就是她覺得台北很適合外國人來，「還有一個好處，如果妳單身來台北吧，在這約會更好玩，男生都非常紳士，不怕跟妳講英文，因為他們英文都不錯。」