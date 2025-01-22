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全家Let's Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝

消費中心／綜合報導

農曆年節全面進入倒數，想放假的心早已攔不住！全家便利商店早早為大家規劃好團圓、出遊必備的飲品優惠，Let's Café、搖搖茶吧及Fami!ce霜淇淋優惠通通有。不論你是MBTI計畫控的「J人」打算超前部署買好一整年的優惠、還是隨性派的「P人」想要走到哪喝到哪，只要善用全家便利商店APP「隨買跨店取」或門市專屬優惠，從放假倒數、農曆春節期間到年後開工及補班，都能享有滿滿優惠。

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

計畫控J人必用APP大量寄杯開運1,888元、隨性派P人到門市享買一送一

喜歡生活有計畫、重視事情完美完成的J人，必須善用全家便利商店APP「隨買跨店取」，把所有優惠買好買滿，想喝咖啡飲品時，優雅從容地拿出APP兌換，尤其難得的大量寄杯會員優惠開運價1,888元，約64折真的超划算，J人必須手刀買起來，為新的一年帶來好運。

而偏好使用直覺隨性生活的P人，過年期間和家人朋友聚會出遊，隨時到全家便利商店完全不擔心過年營業時間，店舖推出會員限定活動，其中包含買一送一、第二杯10元等優惠，讓P人24小時都能爽爽喝；興致一來，想請大家一起享用熱呼呼飲品或來支霜淇淋當甜點，趕快用「隨買跨店取」入手多杯優惠也沒問題！

（註）J人及P人的區別：以4種人格傾向組成的MBTI十六種人格，其中第4種人格傾向分為Judging（J）判斷型及Perceiving（P）感知型。

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

全家便利商店APP「隨買跨店取」3大補貨時段快筆記：

•春節期間1/25~2/2開運價會員買起來：
Let's Café大經典美式65杯或大經典拿鐵54杯開運價1,888元(65折/64折)、大單品美式7杯或大單品拿鐵6杯388元(56折/59折)、搖搖茶吧55元系列27杯或65元系列23杯都只要開運價888元(6折)。
Fami!ce更推出26支開運價888元(7折)，滿足大家過年團圓吃霜淇淋，享受充滿歡樂的儀式感！

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

•2/3~2/4開工上班、2/7~2/8補班超暖心優惠：
2/3~2/4開工上班記得上全家便利商店APP「隨買跨店取」購買Let's Café特大經典美式、卡布奇諾3杯99元(55折)、搖搖茶吧55元系列2杯69元(63折)、65元系列2杯79元(61折)、Fami!ce霜淇淋2支59元(61折)。
2/7~2/8周末補班日也有Let's Café大單品美式買1送1優惠，陪伴大家補班提神超暖心。

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

全家便利商店過年期間，2大優惠方案陪你隨心喝：

1.農曆年前(1/22~1/26) LINE好友獨享：
加入全家LINE好友可享Let's Café特大經典美式、卡布奇諾或搖搖茶吧水果茶第2杯10元。

2.過年期間(1/25~2/2)全家門市優惠：
Let's Café特濃美式及特濃拿鐵買1送1、大杯單品美式及單品拿鐵買1送1、搖搖茶吧焙茶拿鐵及柳橙香柚綠茶第2杯10元，Fami!ce霜淇淋第2支5元。
1/22(三)-2/18(二)，消費指定商品滿100元+39元得666幸運神骰杯塞組乙款(共5款隨機，每組含1個6面6神骰杯塞+1顆同色骰子)，數量有限售完為止。
1/28-1/29(除夕-初一)，每日早上8點，全店指定商品滿199元即贈大甲鎮瀾宮開運錢母乙份(共兩款，不累贈，一天一款)，數量有限送完為止。
1/30-2/1(初二-初四)，每日早上8點，全店指定商品滿199元即贈唐老鴨系列金幣造型磁鐵乙份(共三款，不累贈，一天一款)，數量有限送完為止。
2/2(初五)，每日早上8點，全店指定商品滿200元即贈開工好神刮刮卡(共一款，不累贈)，數量有限送完為止。

▲▼全家Let`s Café春節、開工優惠搶先看！J人、P人過年爽爽喝。（圖／業者提供）

從連假前、春節期間到年後開工及補班，全家便利商店都把優惠傳便便，不論你是J人、P人都能輕鬆把優惠囤好囤滿，隨時到門市來杯暖呼呼的飲品療癒！

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全家全家便利商店FamilyMart隨買跨店取2025過年MBTI

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