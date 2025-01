台大研究試管嬰兒補助投報率達21.8倍！陳時中喊讓生子「負負擔」

▲台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州簡報亞洲首篇不孕症治療補助政策之投資報酬率。(圖/台大醫院提供)

台灣少子化問題已成國安危機,衛福部擴大補助試管嬰兒3年半以來,共誕下2萬多名新生兒。台大醫院與北醫大研究團隊今(21)日共同發表亞洲首篇不孕症治療補助政策投報率研究,結果顯示政府每投資1元在不孕症治療補助上,可獲得5.68元淨稅收和21.87元總稅收,投資報酬率高達21.8倍!不僅顯著增加出生數,更對台灣財政有正向效果。行政院政委陳時中表示,要讓年輕人願意生,要繼續加強生育和養育政策推動,讓年輕人可達到「零負擔」甚至「負負擔」。

台大醫院今日舉辦新春記者會發表研究成果,台大醫院婦產部生殖醫學中心主任陳美州與台北醫學大學教授嚴明芳組成的研究團隊共同發表一項全亞洲首見的「臺灣不孕症治療(試管嬰兒)擴大補助政策的投資報酬率」研究。

陳美州指出,我國現行不孕症治療補助政策對象為不孕夫妻,最高補助六個不孕症治療週期,第一個治療週期最高補助10萬元,第二到第六個治療週期最高各補助6萬元,補助約占總治療費用45%到62%,其餘由民眾自費負擔。

研究透過一項終身財政推估模型,計算出受補助試管寶寶所繳交的終身稅收(所得稅與消費稅),並同步考量政府補助成本、政府福利支出、工資、通貨膨脹與折現率等各項因素,結果顯示,我國擴大不孕症治療(試管嬰兒)補助政策的投資報酬率分別為5.68倍(淨稅收)以及21.87倍(總稅收),即政府每投資1元在不孕症試管嬰兒治療補助,可獲得5.68元淨稅收與21.87元總稅收。

陳美州也提到,生育率下降已經是全球問題,即便是一般人印象中不會有生育問題的非洲,近年也看到有生育率下降趨勢,在亞洲,台灣和韓國是全球少子最嚴重的兩個國家,根據國際生殖學會聯合會(IFFS)2024年最新共識,如果提供更平等的人工生殖治療,並提高可近性是十分重要。

陳時中致詞表示,人工生殖政策做得滿成功,擴大補助至今約3年半,最新數字顯示誕生2萬多名試管寶寶,現在更有研究證實投資報酬率佳。不過國人整體生育數仍令人憂心,去年龍年依照往例應該會生育率大爆發,但實際數據卻持續往下,龍年效應的慣性已經被打破。

陳時中指出,根據國發會推估,2070年國人年輕族群將只剩下200萬,整體人口失衡;甚至在2028年我們就沒有人口紅利了,中間世代會負擔越來越重,所以生育和養育的力道必須繼續加強,人工生殖法目前規定以結婚為要件,後續要朝向女性有意願就應該鼓勵;養育方面更要大力解決負擔。

陳時中也強調,現在的政策只是幫助年輕人減輕負擔,但這遠遠不夠,應該達到「零負擔」,甚至進一步做到「負負擔」,這樣年輕人才能願意多生。

台大北醫發表「台灣於2021年擴大不孕症治療(試管嬰兒)補助政策的公共經濟收益評估」(Estimating the public economic gains in Taiwan from in-vitro fertilization (IVF) subsidy changes in 2021 ),於2024年12月榮獲人工生殖醫學領域的頂尖醫學期刊《人類生殖》(Human Reproduction)刊登。

▲台大醫院新春記者會,發表亞洲首篇不孕症治療補助政策之投資報酬率,榮登頂尖國際期刊。(圖/台大醫院提供)