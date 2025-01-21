川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

▲川普在就職典禮宣布，美國南部邊境進入國家緊急狀態。（圖／路透社）



文／中央社

川普今天宣誓就職，他在就職演說中指出，將宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態，並表示將重新實施「留在墨西哥政策」，並派遣軍隊到南部邊界，擊退對美國災難性的入侵。

「美國黃金時代從現在開始」。川普今天在就職演說中表示美國將再次繁榮昌盛，受到全世界尊重。他再次批評拜登政府開放邊界，「我們的政府對保護外國邊界提供了無限的資金支持，卻拒絕保護美國的邊界，更重要的是，拒絕保護自己的人民」。

他表示，「將宣布美國南部邊境進入國家緊急狀態」。

川普說，「所有非法入境的行為將立即被停止，我們將開始把數百萬犯罪的外國人遣返回他們原本的國家」。

川普表示，將重新實施「留在墨西哥政策」，也將終止「逮捕後釋放」的做法，並派遣軍隊到南部邊界，擊退「對我們國家災難性的入侵。根據我今天簽署的命令，我們還將把販毒集團指定為外國恐怖組織」。

川普表示將援引1798年外國敵人法，指示政府動用聯邦和州層級執法部門的全部強大力量，徹底消除所有外國幫派和犯罪網絡在美國境內的存在。

他抨擊，「這些勢力將毀滅性的犯罪帶到我們的土地上，包括我們的城市和市中心地區」。