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CapCut隨TikTok遭封殺！Instagram宣布推出剪接軟體「Edits」

Edits。（圖／翻攝自Threads）

▲Instagram官方宣布，未來將推出全新剪輯軟體「Edits」，預估iOS版最快可在2月登場。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

有使用抖音或TikTok的網友們都知道，為了加快影片的剪輯，官方也曾推出一套名為CapCut（中國名為剪映）的剪接軟體。而隨著TikTok因為美國政府禁令的關係而遭到封殺，連帶的讓CapCut也跟著下架。而在這時候，Instagram官方突然宣布，準備推出一套全新的剪輯軟體「Edits」，iOS版預計2月就會登場，而Android版的時間則未知。

Instagram負責人莫塞里（Adam Moserri）在Threads平台上宣布剪輯軟體Edits的推出。莫塞里表示，這款工具是為手機影片製作愛好者設計的。莫塞里甚至強調，無論外部環境如何變化，Meta的目標始終是為創作者提供最佳工具。根據莫塞里的介紹，Edits的功能包括：

靈感標籤頁：幫助用戶獲取創作靈感。

創意記錄標籤頁：專門用於整理和保存用戶的創意想法。

提升質量的拍攝相機：讓影片的製作質量更上一層樓。

全套編輯工具：提供全面的剪輯功能。

草稿共享功能：用戶可以與朋友及其他創作者分享草稿。

針對Reels的分析工具：幫助用戶更輕鬆地匯出到Instagram並優化內容。

據了解，這款工具目前已與部分創作者進行測試，但具體的操作細節尚未完全公開。根據Meta的說法，Edits將於2月在iOS平台推出，但目前App Store預購頁面顯示的日期為3月。而Android版本尚未確定推出時間，僅透露為「很快」。

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