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速審速決！珠海隨機撞人釀35死　肇事司機今被「執行死刑」

中國廣東省珠海市在去年11月11日發生無差別車禍撞人案，釀成35死。 肇事者在今（1月20日）執行死刑。（翻攝網路）

▲珠海體育中心去年11月發生隨機衝撞事件，造成35人死亡。 肇事者已被執行死刑。（翻攝自X @LeeMike88911462）

圖文／鏡週刊

中國珠海在去年11月11日發生駕車衝撞珠海體育中心事件，共釀成35人死亡、43受傷的慘案，嫌犯為62歲的樊維秋，疑似因婚姻破裂、對離婚財產分割不滿，樊維秋才會衝動釀下悲劇。而最新消息指出，樊維秋已在今（20）日執行死刑。

根據《新華社》報導，廣東省珠海市中級人民法院今日遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑，且珠海市人民檢察院依法派員臨場監督。

事實上，在去年12月27日，珠海市中級人民法院以「危險方法危害公共安全罪」判處樊維秋死刑、剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級人民法院複審後報請最高法院核准，最高法院經覆核依法核准樊維秋死刑。

珠海市中級人民法指出，案發當日，樊維秋駕駛小型車闖入珠海體育中心，造成重大傷亡，警方到場時更發現樊維秋在車內準備輕生，當下立即阻止並送醫。經調查後發現，樊維秋因個人因素釀成憾事，「犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大」，法庭遂作出死刑判決。

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