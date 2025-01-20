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社會 社會焦點 保障人權

刑事高官林明佐續押確定牢裡過年！九州集團幹部獲400萬交保

▲林明佐。（圖／記者許權毅攝）

▲前刑事局高官林明佐涉貪遭續押，確定牢裡過年。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉貪遭收押，近期因切除脊髓瘤戒護就醫住院中，不過林明佐等人羈押將期滿求交保，仍遭法院打槍，自23日起延押，將在牢裡過年。另外，其中一名九州集團幹部劉宗奇開庭時坦承犯行，法院裁定400萬交保，限制出境。

包含林明佐、九州集團總裁陳政谷等5人，均遭法院裁定延押2個月。林明佐前一次求交保遭打槍，以疾病為由聲請戒護就醫才獲准，9日被送至中國附醫治療至今，林明佐稱因脊髓瘤所苦，導致大小便失禁以及泌尿道感染釀副睪丸炎，近日仍在醫院接受治療。

台中地院近日再開延押庭，裁定林明佐自23日起延押。地院認為，林自己坦承將九州集團重要幹部徐培菁之對話紀錄刪除，恐有勾串滅證之虞。且就疾病部分，經函文台中看守所、中國附醫等，並非一定得保外就醫才能痊癒。

▲▼ 陳政谷。（圖／記者白珈陽攝）

▲九州集團總裁陳政谷也遭續押。（圖／ETtoday資料照）

另名重要角色九州集團總裁陳政谷也遭續押。地院指出，當時警方搜索時，發現陳已經逃往南部一間飯店投宿，顯見有逃亡之虞，陳聲請傳喚超過30名證人，有待交互詰問、對質，若未羈押禁見，恐有串證之虞。

僅有其中一名被告劉宗奇獲交保。裁定指出，劉已經坦承賭博、意圖營利聚眾賭博等罪，否認洗錢、組織等罪，惟已經進行14名同案被告分工情形，考量犯案情節，准以400萬具保，限制出境、出海8月。

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