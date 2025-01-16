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「洗錢大亨」郭哲敏火速籌2億交保　新北檢今抗告：有逃亡事實

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲郭哲敏裁定2億元交保後，火速籌足保證金離開，新北檢今提起抗告。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，13日裁定2億元交保；同案被告張旭昇則是2000萬元交保。對此，新北檢今(16日)指出，2人仍有逃亡、勾串之虞，有羈押禁見必要，依法提起抗告。

新北檢指出，郭、張2人涉犯重罪，且都通緝到案，有逃亡事實，2人具有相當資力，郭在境外還有鉅額資產，足認有逃亡之虞，而裁定交保附加科技設備監控等措施，仍不足以防逃。另，郭、張2人位居犯罪首腦地位，對同案共犯有重要影響力，本案一審雖已辯論終結，但仍有再開辯論、判決後上訴等可能，足認2人也有勾串之虞。

郭哲敏被控涉犯洗錢、賭博與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，逃亡海外約10個月，2023年8月10日從泰國被押解回台歸案，經檢方聲押禁見獲准，起訴後繼續羈押禁見，審理期間先前3度獲准交保，保證金從5千萬元提高到1億元，郭曾短暫恢復自由，最後都因檢方抗告、高院撤銷發回，而被改裁定續行羈押禁見。

新北院合議庭密集審理全案，本月（1月）10日辯論終結，定於今年5月29日下午2點宣判，合議庭並於今天上午9點多，電話通知郭哲敏的律師團裁准交保2億元等內容；兒童案在押的被告張旭昇則是裁定2000萬交保，2人先後籌足保釋金，辦妥手續離開。

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