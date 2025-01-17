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快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲郭哲敏裁定2億元交保後，新北檢提起抗告遭駁回。（圖／記者陸運陞攝）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，13日裁定2億元交保；同案被告張旭昇則是2000萬元交保，新北檢認為2人仍有逃亡、勾串之虞，有羈押禁見必要，依法提起抗告。台灣高等法院今（17）日認為，2人具保及限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控，應有相當程度之約束力，而能防止其等逃亡，認為抗告為無理由，應予駁回。郭哲敏確定可陪女友、前女模錢帥君在家過年。

郭哲敏被控涉犯洗錢、賭博與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，逃亡海外約10個月，2023年8月10日從泰國被押解回台歸案，經檢方聲押禁見獲准，起訴後繼續羈押禁見，審理期間先前3度獲准交保，保證金從5千萬元提高到1億元，郭曾短暫恢復自由，最後都因檢方抗告、高院撤銷發回，而被改裁定續行羈押禁見。

新北院合議庭密集審理全案，1月10日辯論終結，定於今年5月29日下午2點宣判，合議庭並於1月16日上午9點多，電話通知郭哲敏的律師團裁准交保2億元等內容；同案在押的被告張旭昇則是裁定2000萬交保，2人先後籌足保釋金，辦妥手續離開。

▲▼郭哲敏改1億交保！錢帥君「73分鐘後」扛5千萬現金現身了。（圖／記者陳以昇攝）

▲前女模錢帥君（右1）。（圖／記者陳以昇攝）

新北檢指出，郭、張2人涉犯重罪，且都通緝到案，有逃亡事實，2人具有相當資力，郭在境外還有鉅額資產，足認有逃亡之虞，而裁定交保附加科技設備監控等措施，仍不足以防逃。另，郭、張2人位居犯罪首腦地位，對同案共犯有重要影響力，本案一審雖已辯論終結，但仍有再開辯論、判決後上訴等可能，足認2人也有勾串之虞，有羈押禁見必要，依法提起抗告。

高等法院認為，2人具保及限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控，應有相當程度之約束力，而能防止其等逃亡，檢察官提起抗告雖主張被告2人有逃亡、串證之虞，且具保及科技設備監控等處分不足以替代羈押；不過原裁定的具保金額，尚無悖於檢察官於原審羈押訊問所表示之高額保證金，限制住居、出境、出海及科技監控處分，亦符合檢察官於原審訊問時所表示之意見，另泛指電子監控設備妥善度有侷限性、被告2人可能與其他共犯勾串、本案可能再開辯論等節，則未具體指明依據，均不足採。綜上，本件檢察官抗告為無理由，應予駁回。

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