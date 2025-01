頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

▲逆齡權威醫師林靜芸。

圖、文/Plantur 39提供

年近40歲,女性除要面臨許多身心變化,還要保養皮膚和頭皮健康,以免頭髮稀疏看起來老十歲!跟逆齡權威醫師林靜芸的「從『頭』開始重點修護」,一起輕鬆保養更年期的肌膚與頭皮,保持年輕。



年齡增長致老化 頭皮保養易被忽略

多數女性有肌膚素質下降的煩惱,尤其近40歲「更年期前」,膠原蛋白和彈力蛋白會因身體變化而大量流失,皮膚會變得乾燥及失去彈性,造成鬆弛與皺紋。當大家關注「皮膚沒有光澤」、「皺紋愈來愈多」等面部肌膚問題時,林靜芸醫師提醒大家別忽略頭皮健康,因為頭皮結構與面部肌膚相似,林醫師指出不少求診者都有「頭髮變得脆弱易斷」、「頭頂扁塌沒有造型」等情況,其實跟頭皮老化有莫大關係。

頭皮補水能力不足

頭皮和面部皮膚最大的區別在於,頭皮擁有比身體其他部位更多的皮脂腺(即脂質和汗水),加上長期被頭髮覆蓋,容易變得潮濕和骯髒。另外,頭皮的保護屏障功能較低,補充水分的成效不如其他部位好。近40歲因體質改變,與臉部肌膚相連的頭皮同樣面臨膠原蛋白和彈力蛋白流失的問題,身體變化亦會影響肌膚的補水力,從而影響頭髮的生長和豐盈度,導致熟齡女性常見的頭髮易斷問題,使頭髮變得稀疏、髮線明顯。

▲更年期出現膠原蛋白流失問題,影響頭髮豐盈度及頭皮健康。

換邊分線就好?

部分髮型師會建議「變換頭髮分線」來掩蓋頭髮老化稀疏問題,此舉只是掩耳盜鈴,易會導致情況無法挽回。最理想的做法是選用經科學實證*的咖啡因護髮產品,強健頭皮、活化髮根,促進頭髮健康,讓頭髮更強韌豐盈,才可真正擺脫頭髮老化。

頭皮重點護理方法

近年更年期有年輕化的跡象,林醫師提醒各位女性,重本投資臉部保養時,亦要花時間護理頭皮及頭髮,很多人頭髮保養的金額不到護膚的百分之一!頭髮不豐盈,顯得無精打采,立刻顯老十歲!林醫師說:「曾有病人說看到我的頭皮,令我開始關注頭髮護理。經實驗證實*,咖啡因複合物能強健髮根,所以我選用Plantur 39植物與咖啡因頭髮液與洗髮露,幫自己的頭皮保養」。

▲近40歲後,頭髮老化逐漸明顯,一般人發現時已經太晚。

林醫師:「咖啡因能為頭皮帶來正面影響」

德國Dr. Wolff研究團隊與耶拿大學攜手研發出植物與咖啡因複合物,結合咖啡因、植物黃酮、鋅和菸鹼酸的活性複合成分,有助保護及滋養頭皮,並能減少和預防年齡增長的頭髮老化問題;提高頭髮和頭皮的彈性,讓頭皮、頭髮保持健康狀態,為40歲以上、面對體質改變的女性發揮正面效用。

曾受頭髮老化困擾的林醫師,已使用Plantur 39咖啡因護髮系列近20年,因為效果明顯!現在頭髮斷狀況改善,每天梳頭、吹頭後整理地板時不再擔心,頭髮感覺更健康了!70歲的林醫師更直言,「現在仍擁有一頭真髮,『不老』之謎歸功於健康豐盈的頭髮!」

▲林醫師20年使用推薦!Plantur 39咖啡因養髮權威,實證*高效減緩與預防頭髮老化。

▲「感覺又更年輕了,因為頭髮變多了」,音樂老師謝君宜。





▲更多心得分享

更年期肌膚3大護理方法

面對更年期肌膚問題,可採取以下3個保養方法:

1. 保持良好生活習慣:多攝取含抗氧化、維他命和礦物質成分的食物,維持皮膚的健康和光澤;充足的睡眠亦可有助皮膚修復和更生。

2. 適量運動:運動有助促進血液循環,增加新陳代謝,有助維持皮膚的健康和光澤感。

3. 選擇適合的護膚成分:保濕度高的玻尿酸、高效抗氧化的維他命C、改善飽滿感和彈性的膠原蛋白都是適合更年期肌膚使用的護膚成分,有助保持皮膚水分和彈性;亦要勤用防曬產品,以免色斑加劇。

▲選用適合更年期肌膚的護膚成分,有助改善乾燥及鬆弛等問題。

*Bussoletti, C., et al. (2018). "Efficacy of a cosmetic phyto-caffeine shampoo in female androgenetic alopecia." G Ital Dermatol Venereol: DOI:10.23736/s20392-20488.23718.05499-23738.

