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頭皮也要抗老？　醫師建議逆齡的關鍵成分

頭皮也要抗老？醫師建議逆齡的關鍵成分（圖／業者提供）

▲逆齡權威醫師林靜芸。

圖、文／Plantur 39提供

年近40歲，女性除要面臨許多身心變化，還要保養皮膚和頭皮健康，以免頭髮稀疏看起來老十歲！跟逆齡權威醫師林靜芸的「從『頭』開始重點修護」，一起輕鬆保養更年期的肌膚與頭皮，保持年輕。

年齡增長致老化 頭皮保養易被忽略
多數女性有肌膚素質下降的煩惱，尤其近40歲「更年期前」，膠原蛋白和彈力蛋白會因身體變化而大量流失，皮膚會變得乾燥及失去彈性，造成鬆弛與皺紋。當大家關注「皮膚沒有光澤」、「皺紋愈來愈多」等面部肌膚問題時，林靜芸醫師提醒大家別忽略頭皮健康，因為頭皮結構與面部肌膚相似，林醫師指出不少求診者都有「頭髮變得脆弱易斷」、「頭頂扁塌沒有造型」等情況，其實跟頭皮老化有莫大關係。

頭皮補水能力不足
頭皮和面部皮膚最大的區別在於，頭皮擁有比身體其他部位更多的皮脂腺（即脂質和汗水），加上長期被頭髮覆蓋，容易變得潮濕和骯髒。另外，頭皮的保護屏障功能較低，補充水分的成效不如其他部位好。近40歲因體質改變，與臉部肌膚相連的頭皮同樣面臨膠原蛋白和彈力蛋白流失的問題，身體變化亦會影響肌膚的補水力，從而影響頭髮的生長和豐盈度，導致熟齡女性常見的頭髮易斷問題，使頭髮變得稀疏、髮線明顯。

頭皮也要抗老？醫師建議逆齡的關鍵成分（圖／業者提供）

▲更年期出現膠原蛋白流失問題，影響頭髮豐盈度及頭皮健康。

換邊分線就好？
部分髮型師會建議「變換頭髮分線」來掩蓋頭髮老化稀疏問題，此舉只是掩耳盜鈴，易會導致情況無法挽回。最理想的做法是選用經科學實證*的咖啡因護髮產品，強健頭皮、活化髮根，促進頭髮健康，讓頭髮更強韌豐盈，才可真正擺脫頭髮老化。

頭皮重點護理方法
近年更年期有年輕化的跡象，林醫師提醒各位女性，重本投資臉部保養時，亦要花時間護理頭皮及頭髮，很多人頭髮保養的金額不到護膚的百分之一！頭髮不豐盈，顯得無精打采，立刻顯老十歲！林醫師說：「曾有病人說看到我的頭皮，令我開始關注頭髮護理。經實驗證實*，咖啡因複合物能強健髮根，所以我選用Plantur 39植物與咖啡因頭髮液與洗髮露，幫自己的頭皮保養」。

頭皮也要抗老？醫師建議逆齡的關鍵成分（圖／業者提供）

▲近40歲後，頭髮老化逐漸明顯，一般人發現時已經太晚。

林醫師：「咖啡因能為頭皮帶來正面影響」
德國Dr. Wolff研究團隊與耶拿大學攜手研發出植物與咖啡因複合物，結合咖啡因、植物黃酮、鋅和菸鹼酸的活性複合成分，有助保護及滋養頭皮，並能減少和預防年齡增長的頭髮老化問題；提高頭髮和頭皮的彈性，讓頭皮、頭髮保持健康狀態，為40歲以上、面對體質改變的女性發揮正面效用。

曾受頭髮老化困擾的林醫師，已使用Plantur 39咖啡因護髮系列近20年，因為效果明顯！現在頭髮斷狀況改善，每天梳頭、吹頭後整理地板時不再擔心，頭髮感覺更健康了！70歲的林醫師更直言，「現在仍擁有一頭真髮，『不老』之謎歸功於健康豐盈的頭髮！」

頭皮也要抗老？醫師建議逆齡的關鍵成分（圖／業者提供）

▲林醫師20年使用推薦！Plantur 39咖啡因養髮權威，實證*高效減緩與預防頭髮老化。

頭皮也要抗老？醫師建議逆齡的關鍵成分（圖／業者提供）

▲「感覺又更年輕了，因為頭髮變多了」，音樂老師謝君宜。


更多心得分享

更年期肌膚3大護理方法
面對更年期肌膚問題，可採取以下3個保養方法：
1. 保持良好生活習慣：多攝取含抗氧化、維他命和礦物質成分的食物，維持皮膚的健康和光澤；充足的睡眠亦可有助皮膚修復和更生。
2. 適量運動：運動有助促進血液循環，增加新陳代謝，有助維持皮膚的健康和光澤感。
3. 選擇適合的護膚成分：保濕度高的玻尿酸、高效抗氧化的維他命C、改善飽滿感和彈性的膠原蛋白都是適合更年期肌膚使用的護膚成分，有助保持皮膚水分和彈性；亦要勤用防曬產品，以免色斑加劇。

頭皮也要抗老？醫師建議逆齡的關鍵成分（圖／業者提供）

▲選用適合更年期肌膚的護膚成分，有助改善乾燥及鬆弛等問題。

購買方式
實體通路：屈臣氏、康是美、寶雅、全聯、家樂福、大潤發等
線上通路：
momo https://bit.ly/40BlEjL
蝦皮 https://bit.ly/4hf9cvt
Dr. Wolff官網 https://bit.ly/42hbNk7

*Bussoletti, C., et al. (2018). "Efficacy of a cosmetic phyto-caffeine shampoo in female androgenetic alopecia." G Ital Dermatol Venereol: DOI:10.23736/s20392-20488.23718.05499-23738.

**全文詳見健康新態度

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關鍵字：

頭皮Plantur 39頭髮咖啡因護髮養髮洗髮露

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